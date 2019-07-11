鐵路警察局「寄居」台北車站5年　陳抗加班還要掏腰包「吹冷氣」

▲鐵警局寄居北車5年，出入口連鐵警局招牌都沒有，甚至陳抗加班都要額外付費吹冷氣。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

鐵路警察局從原本的北平西路被迫搬遷到台北車站樓上5年，而新駐地遲遲沒有下文，鐵警透露，還好台鐵局願意暫時無償提供駐地，但每到下午5點下班就沒冷氣，夏天一到要加班還要額外支付水電費用。

鐵路警察局原本位於北平西路上，但因北市府的都市計畫被強迫搬遷到台北車站，有鐵警指出，雖然台鐵局無償提供臺北車站空間給鐵警局使用，但必須自行負擔水電費，每個月光申請的水電費用平均就有8至10萬元。

鐵警局內部人員私下透露，鐵警局宛如無殼蝸牛，當初2013年搬到台北車站樓上，經過5年時間，還是沒有一個屬實自己的駐地，有時候連民眾要進入洽公也要找半天，造成許多民眾感到相當困擾。

據悉，鐵警局每個月除了要負擔水電費用外，台北車站辦公室一到下午5時下班後也不提供冷氣，連同仁加班都要另外申請電費使用，一到下班同仁業務辦不完加班，整個人就像在烤箱裡面打公文。

鐵警指出，當時陳抗聚眾活動繁多時，每天幾乎都要加班，有時整個月結算下來，光加班的電費就暴增11萬元之多，鐵警也感嘆，「這樣每個月支付水電真的很拮据。」

鐵警局則回應，鐵警局廳舍事涉各地方政府、中央機關等單位，協調過程繁雜，目前持續都有在尋找鐵路警察局局本部的新駐地，希望同仁能夠共體時艱。

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