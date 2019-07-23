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《竹南鎮志》變廢紙！　正文卷500元賤賣剩3元　連回收都不忍　　

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▲竹南鎮公所斥資千萬所編印的「重修竹南鎮志」，發送給民眾不到半年，就被當廢紙賤賣。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹南鎮公所斥資千萬所編印的「重修竹南鎮志」，發送給民眾不到半年，就被當廢紙賤賣。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮公所斥資千萬元，在2018年底時編印了「重修竹南鎮志」，分送全鎮鎮民典藏，但公所美意卻被當作廢紙賤賣，定價500元的全新志書賣不到3元，有的還像新書一般，連資源回收商看到都覺得很可惜，不忍的把這些書集中，回捐給公所保存。

竹南鎮公所表示，當時找來了政大名譽教授林修澈主編，以「卷」為結構，全套志書有分為6卷，有正文卷、研究卷、史料卷、地圖卷、事典卷、編年卷共30冊，其中發放給竹南鎮民的就是鎮志主體「正文卷」，共印將近3萬冊。

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▲▼原本售價500元的竹南鎮志，以現在1公斤價格回收，1本只有3元左右，回收商不忍心，將它們收好回捐公所收藏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼原本售價500元的竹南鎮志，以現在1公斤價格回收，1本只有3元左右，回收商不忍心，將它們收好回捐公所收藏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼原本售價500元的竹南鎮志，以現在1公斤價格回收，1本只有3元左右，回收商不忍心，將它們收好回捐公所收藏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼原本售價500元的竹南鎮志，以現在1公斤價格回收，1本只有3元左右，回收商不忍心，將它們收好回捐公所收藏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

資源回收游姓業者指出，其實在鎮志發放不久，就已經看過有人把書拿來回收了，但他知道這本書花了很多心思編印而成，覺得非常捨不得，才一本一本將它們收好，一直到現在已經收了有10多本了，而現在廢紙每公斤才約1塊5毛錢，一本也才賣個2、3元，以當初一本售價500元來看，實在很不值，所以才想要把這些都回收，期盼捐回公所保存。

竹南鎮長方進興表示，「竹南鎮志」在1982年就已完成；在2014年重修鎮志時，只印了5千套放在圖書館供人閱讀；為了想重新打造鎮志內容，才又找人籌畫、編撰，重新編印，2019年初才正式發行，並印刷約3萬本正文卷，發放至鎮內每戶家裡，原本是美意，但因為有些也不是在地人，所以才會流落成廢紙賤賣；不過方進興也說，會協調各里長，如有對鎮志沒興趣的里民，也盡量拿回公所存放，不要再讓花心血編印的鎮志，流落街頭了。

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關鍵字：竹南鎮志,廢紙,回收

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