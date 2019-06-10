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佛光山人間佛敎讀書會　南台別院研踐普賢十願

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▲人間佛教讀書會以《華嚴經普賢十大願》為主題，在佛光山南台別院舉行今年第13場研討會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲人間佛教讀書會以《華嚴經普賢十大願》為主題，在佛光山南台別院舉行今年第13場研討會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「認識重重無盡華嚴會，恍悟自身佛法富貴人」，為推動《星雲大師全集》與人間佛教，由人間佛教讀書會、財團法人佛光淨土文教基金會主辦的2019年「人間佛教閱讀研討會」於6月9以《華嚴經普賢十大願》為主題，在佛光山南台別院舉行今年第13場研討會。

透過佛光山叢林學院院長妙南法師導讀、主題論壇與談人佛光山台南區總住持滿舟法師、佛光山叢林學院院長妙南法師及人間福報社長妙熙法師，帶領南部近650位愛書人，沈浸書香中瞭解善財童子在遊歷參訪後，受學於普賢菩薩，實踐華嚴平等思想與成就佛道的修行內涵。

▲人間佛教讀書會以《華嚴經普賢十大願》為主題，在佛光山南台別院舉行今年第13場研討會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首先由佛光山台南區總住持滿舟法師引言指出，善財53參童子把智慧帶出教室，走入人間，勉勵每個人應不忘初心，堅持到底，一念初發心就是行佛願力，更要效法善知識的精神，與人為善，行佛覺悟，腳踏實地，才能達到學佛行道的終極目標。澳洲中天學校執行校長也是國際佛光會檀講師陳秋琴提及，人間佛教集體創作展現佛教無聖凡之分的精神，也是重重無盡，事理圓融，性空平等，自利兼濟的華嚴佛光平等理想世界，共同為研討會拉開序幕。

▲人間佛教讀書會以《華嚴經普賢十大願》為主題，在佛光山南台別院舉行今年第13場研討會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

上午由妙南法師以現代語言來詮釋，普賢菩薩告訴善財童子，要成就如來殊妙功德，應該實踐的十種廣大行願，來導讀《華嚴經普賢十大願》：一者、人格尊重；二者、語言的讚美；三者、結緣的實踐；四者、行為的改進；五者、心意的淨化；六者、真理的傳播；七者、聖賢的禮遇；八者、智者追隨；九者、民意的重視；十者、功德的圓滿。並提及普賢行願為修行佛法的總電源，十大願更是普賢行願品的法要，亦是華嚴經的心鑰。

如何落實人間佛教的修行在日常生活中，妙南法師舉例香口沙瀰因讚嘆如來，得音聲美妙及口氣芬芳的果報，就是語言讚歎的功德。能在生活中以結緣實踐就是奉行星雲大師的「四給」。要以隨喜來對治生活中的計較。法師還以自己生命故事來說明「回事向理」的真如理體。另一項更重要的核心價值，就是每個人要勇於承擔「我是佛」，以自覺成佛為目標，來成就普賢行願。人間佛教讀書會講師劉秀勤帶領「大家怎麼說」，並邀請大家分享學習心得。

下午論壇由人間佛教讀書會講師陳慧芬主持，邀請與談人台南區總住持滿舟法師、佛光山叢林學院院長妙南法師、人間福報社長妙熙法師，交流分享實踐「普賢十大願」的珍貴生活經驗。

滿舟法師說，普賢十願重在奉行實踐，與人間佛教的三好四給五和有異曲同工之妙，都是實踐佛光理想世界。人的生命意義離不開對社會的貢獻，除了廣結善緣，平等尊重，更要發心立願，不忘初心，弘法奉獻。「上求佛道，下化眾生」，一切以眾生為重心。用「四給」來隨順眾生，凡事用心學習，學習柔軟彎腰，成全別人，加上集體創作的團隊精神便能成就美好的五和社會。

▲人間佛教讀書會以《華嚴經普賢十大願》為主題，在佛光山南台別院舉行今年第13場研討會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

妙南法師表示，發願由大法界開始，修行從自己開始，每日皆要反省回向，回小向大，功德回向法界眾生。對於普賢十願每願都應以回扣不忘初心無染雜的心為出發點，不但為了佛教發心立願，更為了眾生學習直下承擔。致於在生活中如何恆順眾生？需要不間斷循循善誘透過大眾集體創作，以導惡入善，力行三好;導識入智，親近善法。應機說法，契機契理來引導惡習眾生，讓世界善多惡少變得更美好，以四攝妙法，來行廣大布施,，莊嚴無上菩提。

▲人間佛教讀書會以《華嚴經普賢十大願》為主題，在佛光山南台別院舉行今年第13場研討會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

妙熙法師分享，自己在修行的道路上遇到大善知識，就是星雲大師的人間佛教。感佩大師一生發願辦報、辦學等給人歡喜，讓人一輩子感動。對於善知識的看待，抱持「以觀德莫觀失，隨順莫違逆」。法師說，佛光四句偈是華嚴行願的實踐，但要善用其心，懂得隨喜讚歎，並時時繫念眾生，還以「俞淨意公遇灶神記」的故事反說不善用心的惡報，做為深深警惕。

與會大眾分享日常生活中普賢十大願的修行，有人讚歎會長發心的功德及廣修供養語言稱讚。及自身與回事向理的相應生活經驗。還有人透過懺悔業障讓自己身心得以清淨的體驗分享，及經常隨喜功德讓心意淨化增長等。大家將今日所吸收的智慧融入生活的修行中，也落實了人間佛教的三好四給，成為華嚴世界佛法富貴人。

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關鍵字：佛光山,人間佛敎,讀書會,南台別院,普賢十願

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