佛光南台青年書院　發心立願圓滿結業

▲佛光山南台別院精心規劃，所舉辦的南台青年書院2019年第一期結業典禮圓滿完成。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由佛光山南台別院精心規劃，所舉辦的南台青年書院2019年第一期結業典禮圓滿完成，21位同學喜樂參與，在典禮中同學們一起齊唱師父頌，表達對大師創辦教育與成立書院的感念之恩，並感謝院長也是佛光山台南區總住持滿舟法師的諄諄教誨，為這一期書院做一個成果發表。

古嘉鴻同學分享自己為何想要進來書院學習佛法呢？因為他想要認識佛教並且希望透過書院的課程來淨化自己的心靈，更加了解自己，清楚當下做的每一件事情，猶如住持滿舟法師提到的「在學佛中，我們都要做最好的自己，學佛可以讓自己更有自信」，在這一句話中讓我體悟到修行要能自覺，從這當中去滋養自己的慈悲心與菩提心，讓更多人來了解佛陀的真諦，希望有更多青年來加入書院。

王貞婷同學分享她來到書院學會如何適當的放下，不再去執著同樣的一件事情，時時刻刻去觀照自己的心是否還在，也因為來書院上課的關係，透過共修法會讀誦「父母恩重難報經」中了解到要吃素為父母消除業障，才慢慢的開始接觸素食，並且經由回佛光山參訪了解到大師的悲智願行是如此的寬廣，真是令人欽佩。

最後禮請院長來頒發結業證書，由德學長朱正珏代表接受，院長也勉勵同學們結業不是畢業，在學佛的道路上沒有所謂的畢業，只有更加的勤奮精進，希望同學要常常回來道場發心服務，繼續參與共修及各項法會和活動，要學習佛陀不間斷持之以恆的努力，期勉各位同學在學佛的道路上要更加精進、永不退票，希望在新的一期開學能夠再看到各位同學繼續努力向學，奠定自己學佛基礎與目標。

2019年第二期佛光南台青年書院將在9月7日開學，教學課程涵括佛教經典課程、佛教版畫、異國風輕食等多元課程。歡迎有興趣的四十歲以下未婚男女青年報名參加，欲知詳情請洽佛光山南台別院服務台。