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亞洲唯一「沒機場」國家　這裡「國土被吞＋人才出走」無限輪迴

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▲▼耶路撒冷。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列與巴勒斯坦都宣稱耶路撒冷是其首都。圖為耶路撒冷圓頂清真寺。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

如果有一個國家連機場都沒有，會是什麼模樣？在亞洲就有一個國家沒有自己的機場，國土還不斷被人蠶食鯨吞，自己卻連還手的餘地都沒有，導致發展停滯、人才出走，這個國家就是「巴勒斯坦」。

巴勒斯坦位於西亞黎凡特地區南部沿海，是一個由阿拉伯人建立的國家，自第一次世界大戰後就由英國佔領管理。兩次大戰期間，湧入巴勒斯坦的猶太人口越來越多，與阿拉伯人之間發生的衝突也開始激化。

1947年，聯合國依照巴勒斯坦分治決議，將原本面積2.6萬多平方公里的巴勒斯坦一分為二，其中1萬4477平方公里劃給猶太人建立以色列，1萬1655平方公里則劃給阿拉伯人建立巴勒斯坦。爭議古城耶路撒冷則暫訂為「國際城市」，也就是歸屬未定。

不過，就在以色列建國後的第二天，1948年5月15日爆發第一次中東戰爭，以色列吞併了劃歸給巴勒斯坦的6200多平方公里土地，強行佔領西耶路撒冷，從此巴勒斯坦的土地在幾次戰爭中不斷縮水，直到現在只剩下6000多平方公里，人口不足500萬，人均GDP僅3000美元，國內工業不發達，主要靠加工業和農業為主。

雖然過去巴勒斯坦境內至少還擁有4座機場，但隨著多次中東戰爭摧殘，加上國家財力無法支撐，只能關閉機場任由其荒廢；如今，巴勒斯坦的交通方式只剩下陸路與海陸，大大限制了國家發展速度。

造成此局面的主要原因，部分原因是因為與以色列爭奪耶路撒冷的控制權，但以色列獲得西方國家支持，發展迅速，已經轉變為先進的已開發國家，且作風強硬，往往打得巴勒斯坦毫無招架之力。值得一提的是，巴勒斯坦甚至沒有自己的貨幣，交易用得都是以色列、約旦或埃及貨幣交易，且居民用水也相當不便，因為大部分水資源都位在遭佔領區內。

巴勒斯坦的優秀人才往往選擇離鄉背井，搬到海外尋求更好的生活以及更多的收入，留下來的低技術勞工抱著怨恨以色列的情緒，在血腥的以巴衝突中不斷惡性循環。

▼示威者在加薩走廊及以色列邊境高舉巴勒斯坦旗。（圖／路透社）

▲▼15日是災難日71周年，示威者在加薩走廊及以色列邊境舉行紀念活動，在以色列軍隊面前高舉巴勒斯坦國旗。（圖／路透社）

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關鍵字：巴勒斯坦,以巴衝突

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