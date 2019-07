英國新任首相今揭曉！強生74%支持度狠壓杭特　有望如期接任黨魁

▲英國前任外相強生(右)與現任外相杭特(左 )。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

英國保守黨黨魁投票於22日截止,當地時間23日中午12點前(台灣時間晚間7點)會宣布新任黨魁,並在24日接替梅伊(Theresa May)成為英國新任首相。前外相強生(Boris Johnson)的民調一路領先,成為最有可能獲勝的候選人,不過,已經有多位內閣大臣表示,他們不願在強生手下做事,只要他當選就會立刻請辭。外媒認為,在強生宣布實行「誓死一搏」(do or die)的強硬脫歐政策前,還有許多內部問題需要處理。

自梅伊在今年5月宣布於6月7日辭去保守黨黨魁後,保守黨的黨魁選舉程序便迅速展開,強生與現任外相杭特(Jeremy Hunt )在民調中一路領先,成為最後兩位角逐新任首相的人選。不過自首輪民調開始,強生的支持度就一路領先,在7日的民調中,強生更以74%的支持度,狠甩杭特的26%,讓他幾乎篤定成為下一任黨魁。

4 nations, 8000 miles, 16 regional hustings and hundreds of members’ events! Thank you everyone for your support throughout this contest!



With less than 100 hours until polls close, please vote for me to deliver Brexit by 31st October, unite our country and defeat Corbyn pic.twitter.com/YYkczINjBv