英國新任首相今揭曉！強生74%支持度狠壓杭特　有望如期接任黨魁

▲英國前任外相強生（右）與現任外相杭特（左 ）。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

英國保守黨黨魁投票於22日截止，當地時間23日中午12點前（台灣時間晚間7點）會宣布新任黨魁，並在24日接替梅伊（Theresa May）成為英國新任首相。前外相強生（Boris Johnson）的民調一路領先，成為最有可能獲勝的候選人，不過，已經有多位內閣大臣表示，他們不願在強生手下做事，只要他當選就會立刻請辭。外媒認為，在強生宣布實行「誓死一搏」（do or die）的強硬脫歐政策前，還有許多內部問題需要處理。

自梅伊在今年5月宣布於6月7日辭去保守黨黨魁後，保守黨的黨魁選舉程序便迅速展開，強生與現任外相杭特（Jeremy Hunt ）在民調中一路領先，成為最後兩位角逐新任首相的人選。不過自首輪民調開始，強生的支持度就一路領先，在7日的民調中，強生更以74%的支持度，狠甩杭特的26%，讓他幾乎篤定成為下一任黨魁。

4 nations, 8000 miles, 16 regional hustings and hundreds of members’ events! Thank you everyone for your support throughout this contest!



With less than 100 hours until polls close, please vote for me to deliver Brexit by 31st October, unite our country and defeat Corbyn pic.twitter.com/YYkczINjBv — Boris Johnson (@BorisJohnson) 2019年7月18日

強生上月接受訪問時強調，「我們當然會持續推動脫歐計畫，且會在10月31日前執行，必須誓死一搏（do or die）。」他認為，如果沒有按照計畫在10月底脫歐，就會讓民眾對政治的信任度產生巨大傷害。面對強生不排除「硬脫歐」的堅決態度，《星期日泰晤士報》指出，包含法國、德國在內的領導人，都曾私下與強生的團隊談話，希望能阻止英國無協議脫歐。

不過，除了棘手的脫歐問題外，多位保守黨內閣已經在醞釀請辭。現任財政大臣哈蒙德（Philip Hammond）21日接受BBC專訪表示，若強生當上首相，他就會在就職當天請辭。司法大臣高克（David Gauke）也表明，如果「支持無協議脫歐」是留在內閣的必要條件，那他也會求去。外界推測，可能還會有更多希望可以重新擬定協議的內閣官員，會在強生上任後請辭。