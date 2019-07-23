英國新任首相今揭曉！強生74%支持度狠壓杭特　有望如期接任黨魁

▲英國前任外相強生（右）與現任外相杭特（左 ）。（圖／路透社）
記者張方瑀／綜合報導
英國保守黨黨魁投票於22日截止，當地時間23日中午12點前（台灣時間晚間7點）會宣布新任黨魁，並在24日接替梅伊（Theresa May）成為英國新任首相。前外相強生（Boris Johnson）的民調一路領先，成為最有可能獲勝的候選人，不過，已經有多位內閣大臣表示，他們不願在強生手下做事，只要他當選就會立刻請辭。外媒認為，在強生宣布實行「誓死一搏」（do or die）的強硬脫歐政策前，還有許多內部問題需要處理。
自梅伊在今年5月宣布於6月7日辭去保守黨黨魁後，保守黨的黨魁選舉程序便迅速展開，強生與現任外相杭特（Jeremy Hunt ）在民調中一路領先，成為最後兩位角逐新任首相的人選。不過自首輪民調開始，強生的支持度就一路領先，在7日的民調中，強生更以74%的支持度，狠甩杭特的26%，讓他幾乎篤定成為下一任黨魁。
4 nations, 8000 miles, 16 regional hustings and hundreds of members’ events! Thank you everyone for your support throughout this contest!— Boris Johnson (@BorisJohnson) 2019年7月18日
With less than 100 hours until polls close, please vote for me to deliver Brexit by 31st October, unite our country and defeat Corbyn pic.twitter.com/YYkczINjBv
強生上月接受訪問時強調，「我們當然會持續推動脫歐計畫，且會在10月31日前執行，必須誓死一搏（do or die）。」他認為，如果沒有按照計畫在10月底脫歐，就會讓民眾對政治的信任度產生巨大傷害。面對強生不排除「硬脫歐」的堅決態度，《星期日泰晤士報》指出，包含法國、德國在內的領導人，都曾私下與強生的團隊談話，希望能阻止英國無協議脫歐。
不過，除了棘手的脫歐問題外，多位保守黨內閣已經在醞釀請辭。現任財政大臣哈蒙德（Philip Hammond）21日接受BBC專訪表示，若強生當上首相，他就會在就職當天請辭。司法大臣高克（David Gauke）也表明，如果「支持無協議脫歐」是留在內閣的必要條件，那他也會求去。外界推測，可能還會有更多希望可以重新擬定協議的內閣官員，會在強生上任後請辭。
“I’m going to resign”— BBC Politics (@BBCPolitics) 2019年7月21日
The chancellor Philip Hammond tells #Marr that he is going to hand in his resignation to Theresa May this week #Brexit https://t.co/PpcNG358T3 pic.twitter.com/eMYhQ9XLcy