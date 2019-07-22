19歲記者扳倒英國駐美大使　外界質疑洩露密電藏「陰謀論」

▲川普知道自己被罵後在推特反擊「達洛克是自負的傻子」。（合成圖／路透社）



實習記者黃可昀／綜合報導

英國前駐美大使達洛克（Kim Darroch）先前在電文中批評川普「無能」，想不到這封機密竟遭到外流，讓川普氣炸且揚言拒絕再度和達洛克往來。目前達洛克已經主動離職，一名19歲的英國獨立記者艾金頓（Steven Edginton）自稱「我就是揭發英國大使密電的人」，但自己這麼做絕對無關陰謀論，純粹是基於職業道德。

Things no journalist ever says: “Given the possible controversy, we decided to leave my name out of it.” https://t.co/XgS516Okwc — Peter Thal Larsen (@peter_tl) 2019年7月21日

據《彭博》報導，艾金頓在英國《週日郵報》（Mail on Sunday）撰文表示，他當時收到一封信，內容清楚寫著達洛克批評川普的字句，他立刻找上資深記者歐克夏特（Isabel Oakeshott），請對方向大眾揭露這封密電。

由於艾金頓本身支持脫歐，外界懷疑此舉背後藏有「陰謀論」，因為達洛克走人後就能換脫歐支持者來擔任英國駐美大使。對此，艾金頓回應，他的揭密舉動「並不是什麼陰謀或是邪惡計畫」，也不是要扳倒達洛克來破壞公務員的獨立性，「單純是基於新聞誠信的理念」。

不過，艾金頓洩露密電的行為已經引起英國警方關注，他自己也體認到「我有可能被逮捕」。他表示，當初選擇用匿名報導是怕自己身分引起爭議，因為大家都知道他支持脫歐，但他強調「我揭發達洛克密電的舉動絕對和脫歐立場無關」。