19歲記者扳倒英國駐美大使　外界質疑洩露密電藏「陰謀論」

▲川普知道自己被罵後在推特反擊「達洛克是自負的傻子」。(合成圖/路透社)



實習記者黃可昀/綜合報導

英國前駐美大使達洛克(Kim Darroch)先前在電文中批評川普「無能」,想不到這封機密竟遭到外流,讓川普氣炸且揚言拒絕再度和達洛克往來。目前達洛克已經主動離職,一名19歲的英國獨立記者艾金頓(Steven Edginton)自稱「我就是揭發英國大使密電的人」,但自己這麼做絕對無關陰謀論,純粹是基於職業道德。

Things no journalist ever says: “Given the possible controversy, we decided to leave my name out of it.” https://t.co/XgS516Okwc