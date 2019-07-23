新店陽光公園地燈漏電！赤腳童發展遲緩國賠千萬　父心疼：別人在玩她在復健

▲萬爸爸表示，其他小朋友正常在玩的時候，女兒可能就要去做一些復健，沒辦法像正常小朋友運動、學習和讀書。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名萬姓女童赤腳在新店陽光運動公園玩耍，卻不慎誤觸裸露的地燈電線，她當場休克、昏迷三周導致缺氧過久，造成發展遲緩等多重障礙，目前就讀國小資源班。一審法官判國賠女童707萬元，父母各獲得150萬元的精神慰撫金，共1007萬餘元，讓新北市政府上訴二審。對此，萬爸爸心疼表示，別的小孩在玩，女兒卻要去做復健，現在只會寫姓名和簡單的字。

這名萬姓女童當時年僅5歲，2014年4月和跟父母一起到公園玩，赤腳在洗石子台階上玩耍。不料準備回家時，媽媽發現寶貝女兒忽然癱坐在獨木橋上一動也不動，上前查看發現女兒已失去意識，趕緊將她抬上座車送至鄰近醫院。

女童受到電擊導致腦部缺氧過久、腦皮質受損，歷經長時間的復健，如今在動作控制協調上仍有障礙，且無法專心學習，生活中會找不到日常用品，人群中更找不到家人，連穿衣服都分不清正反面。家長一想到女兒未來還要承受的身心折磨，就感到痛心不已，只能以淚洗面。

▼女童腳上的觸電傷口。（圖／東森新聞）



▲▼公園地燈明顯有一節電線外露，但負責維護的官員仍堅持自己沒什麼錯。（圖／東森新聞）

新北市政府高灘地工程管理處事後與女童父母回到現場會勘，負責保養的官員不但自認沒有疏失，堅持要找第三方公正單位重新檢查，還反過頭興師問罪責怪女童不穿鞋。經過第三方電機技師公會鑑定，發現地燈導線已經劣化，防水性也不佳導致漏電，地燈也沒有確實接地，非常容易誤觸後導致觸電。

新北地院法官認為，高工處應負起賠償責任，未來女童長期復健、醫療及勞動能力減損部分，判國賠707萬餘元；而父母因為飽受心靈上的煎熬，也獲賠各150萬元的精神慰撫金。對此，新北市政府上訴二審。

高等法院22日開庭，萬爸爸現身表示，其他小朋友正常玩時，女兒可能就要去做復健，沒辦法像正常小朋友運動、學習和讀書。他指出，目前女兒就讀國小資源班，還無法正常寫字，只能寫她的名字和一些簡單的字。

萬爸爸說，現在女兒情況有比較好，但學習上仍受到影響，包括智力和行動，手眼協調和肢體平衡沒那麼好，還是會經常跌倒、撞到東西，學習能力受限。對於市府提上訴，他無奈說，公務機關應該都會上訴到底吧。

▼萬爸爸很心疼女兒。（圖／東森新聞）