18歲男送貨急剎！竟遭恐怖騎士「鑰匙插爆太陽穴」

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泰國18歲男送貨急剎！竟遭恐怖騎士「鑰匙插爆太陽穴」

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▲▼18歲男送貨急煞！竟遭恐怖騎士「鑰匙插爆太陽穴」。（圖／翻攝自臉書／Rider Gossip）

▲18歲男子送貨急煞，下車道歉仍被用鑰匙插爆太陽穴。（圖／翻攝自臉書／Rider Gossip，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

泰國近日發生一起駭人的行車糾紛，一名18歲男子開車送貨，不料途中貨物掉出後車廂，讓他不得不緊急停下，並頻頻向後方機車騎士致歉。不過，男騎士暴跳如雷，一怒之下竟將車鑰匙插入對方太陽穴，導致男駕駛當場血流如注。

臉書粉絲專頁「Rider Gossip」21日貼出傷者照片，從中可見男駕駛太陽穴插著一把鑰匙，而且傷口還流下一道已乾涸的血痕；另一張X光照片則顯示，車鑰匙已經貫穿傷者頭骨，金屬部分有一半都在顱內。

泰媒《khaosod》報導指出，18歲男性傷者起初是在開車送貨，但因為貨物掉落車道，不得已急踩煞車，險些害後方機車騎士撞上。當下男子頻頻揮手向騎士致歉，但騎士酒醉大發雷霆，竟拔出機車鑰匙，往對方太陽穴插去，導致男子血流不止，被緊急送醫急救。

▲▼18歲男送貨急煞！竟遭恐怖騎士「鑰匙插爆太陽穴」。（圖／翻攝自臉書／Rider Gossip）

報導指出，受傷男子經手術後暫無大礙，生命狀況穩定，但仍有頭暈、疼痛等症狀，是否留下後遺症，還要接受進一步檢查。

動手的男騎士表示，當時他酒醉一時衝動，不是有意為之，事後他也很震驚，沒想到傷勢會這麼嚴重，他已經向家屬道歉，也願意支付3000到4000泰銖（約新台幣3019元至4025元）的醫藥費，希望能達成和解。

不過，警方第一時間還是將人帶回偵訊，後續待傷者製作筆錄，將再進一步釐清事發經過，全案朝傷害罪偵辦。

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關鍵字：太陽穴,車鑰匙,送貨,東南亞要聞

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