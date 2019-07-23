單親辣媽懷孕6月去按摩...突「抽搐心臟驟停」流產！半年後喪命

▲泰國模特兒懷孕時去按摩，不幸流產，半年後病逝。（圖／翻攝自Mirror）

記者錢玉紘／綜合報導

泰國的25歲正妹薇拉婉（Wirawan Kedkesri）是一名模特兒兼舞者，她在今年1月，挺著孕肚到清邁一間按摩店做傳統泰式按摩，沒想到，案到一半他突然昏迷，緊急送醫之後，也保不住肚內僅6個月大的胎兒，且她本人持續昏迷不醒，半年後不幸過世。

綜合外媒報導，薇拉婉今年1月11日，在懷胎6個月的狀態下，到清邁一間按摩店光顧，當時服務她的是一位女按摩師，對方有告知因為是孕婦，不適合按身體，於是薇拉婉接受了一個小時的足部按摩，主要集中在腳和小腿。

隨後，按摩師準備幫薇拉婉按肩膀，先離開了房間，沒想到回來後就發現，薇拉婉抽搐並失去意識，倒在床上，工作人員立刻將她送醫，但是到了醫院，薇拉婉接連發生中風和心臟驟停等病症，最後因為沒有呼吸，肚子裡的胎兒不幸流掉了，而她本人也一直處在昏迷狀態。

醫師診斷出，薇拉婉患有肺栓塞和缺血性中風，大腦動脈也有阻塞的狀況，需要靠儀器維持生命，呈現腦死狀態，持續昏迷了半年，沒有再甦醒過。家人們在19日決定拔掉呼吸儀器，薇拉婉於當天下午2點30分安詳離世，5歲的兒子也陪伴在媽媽身邊。

▲薇拉婉留下了5歲的兒子，將由其他家人扶養。（圖／翻攝自Mirror）

他的叔叔恰瓦特（Chaiwat Khamya）提到，由於姪女在流產後，過了6個月都沒有任何甦醒的跡象，「對我們來說這是個非常艱難的決定，但她現在已經獲得平靜了」。但家人們控訴，事發之後，按摩店徹底拒絕負責，薇拉婉的爸爸提到，「按摩店老闆說不會做出任何的賠償，我的女兒只是個單親媽媽，我們只是希望有人負責」。

清邁蒲屏宮區警方指出，他們原先已對女按摩師提起告訴，罪名為業務過失和傷害等，該店的工作人員明知道薇拉婉已經懷孕，不應該替她按摩。現在薇拉婉不幸死亡，警方將蒐集醫療證明為證據，再提起過失致死等告訴，並且調查該按摩店老闆。

泰國傳統和替代醫學部門部長馬魯他（Marut Jitchedsiri）就表示，若是孕婦要按摩的話，必須要找傳統泰式按摩的專家，小心實施才行，事實上泰式按摩對於孕婦是有幫助的，可以讓胎兒處在正確的胎位上，生產過程更順利安全，在這個案子中，必須要檢查按摩師是否真的是專家等級，「若真的是專家，應該會留意到客人的身體狀況是否適合繼續按摩」。