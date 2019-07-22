「100%貓山王威士忌」濃到像奶昔　喝一口榴槤味炸滿口腔

▲貓山王是最貴的榴槤品種。（圖／翻攝自Facebook／Singapore Food Shows，下同）



實習記者黃可昀／綜合報導

喜愛榴槤的吃貨們有福了！馬來西亞酒品公司Tropical Wine Sdn Bhd日前推出「榴槤威士忌」，而且是用最昂貴的榴槤品種「貓山王」來釀造，一打開軟木塞就會噴發出濃濃榴槤香。這款威士忌一曝光討論度就超高，但也因此引發一些爭議，因為有人認為這款酒精濃度只有18%，頂多只能算是榴槤口味的酒，根本稱不上威士忌。

▲美食博覽會上吸引不少榴槤控嘗鮮。



綜合外媒報導，榴槤威士忌最初是在新加坡美食博覽會上亮相，標榜用100%貓山王果肉製造，且獨特的發酵技術讓風味更加濃厚，榴槤香緊緊鎖在每一口威士忌中，據傳口感濃厚到像是「奶昔」。不過，有專家認為，正統威士忌應該從大麥、玉米、黑麥類的穀物中萃取，酒精濃度至少要達到新加坡法規中的37%，而且並不會額外添加糖。

▲喝過的人說口感像奶昔，味道相當濃厚。



嘗過的榴槤控表示，雖然這款酒精濃度比較低，不能算傳統威士忌，但是口感很特別，榴槤的香氣也十足，是榴槤愛好者絕對會想嘗鮮的新品。榴槤威士忌目前售價是260毫升98新加坡元（約台幣2200元）、700毫升198新加坡元（約台幣4500元）、750毫升200新加坡元（約台幣4,600元）。

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