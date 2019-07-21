曾登全球最高！設計大馬雙子星塔　建築師佩里逝世享耆壽92歲

▲ 佩里19日在家中逝世。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

阿根廷裔美國建築師西薩‧佩里（César Pelli）曾設計出全世界最高的摩天大樓及眾多標誌性建築，曾任耶魯大學建築學院院長和講師，並在該校獲得榮譽學位。他的工作室高級助理、建築師貝洛米奧（Anibal Bellomio）已經證實，佩里19日在他位於康乃狄克州紐哈芬市的家中安詳離世，享耆壽92歲。

聽聞佩里的死訊後，阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）在推特上表示，「我想向才華橫溢的佩里的親友表示哀悼。他留給世界各地的作品是所有阿根廷人的驕傲。」

曾獲普立茲獎的建築評論家戈爾德貝格（Paul Goldberger）也在推特上向他致敬，「佩里是個溫暖又親切的人。他的生活和作品中存在一種文明，是一名極具尊嚴、活力和創造力的建築師。他對摩天大樓型態演變的貢獻不亞於上一代的任何一個人。」

▲ 馬來西亞雙子星大樓目前仍是全世界最高的雙棟大樓。（圖／達志影像／美聯社）

馬來西亞吉隆坡的雙子星大樓（Petronas Towers）是佩里最著名的品之一，由二座高達452公尺的摩天大樓組成，1998年落成時曾是全球及馬來西亞國內最高的摩天大樓，2003年被台北101超越，但仍是目前世界最高的雙棟大樓。另外，佩里還設計了約326公尺高的舊金山Salesforce大廈，以及曼哈頓下城的布魯克菲爾德廣場（舊稱世界金融中心）。

建築歷史學家威利斯（Carol Willis）20日向《華盛頓郵報》表示，「佩里的職業生涯顯示出，你可以當一名現代主義者，但不必拘泥於嚴謹的形式或結構，也不必拘泥於玻璃帷幕。他接納了各式各樣的元素——石頭、不銹鋼或顏色和圖案，同時卻又保留了現代主義的精神。」