少棒隊戰績差「世界冠軍級教練」崩潰　棒打9選手屁股成「紅龜」

▲台中東區某國小棒球隊傳出教練打學生臀部，校方證實，今已解除該教練職務。（圖／翻攝自Google map）



記者陳玉／台中報導

台中東區某國小棒球隊上週到外縣市參賽，因參賽成績不佳，加上帶隊教練求好心切，竟一時情緒失控持棒壘教練棒打9位小選手的屁股，家長驚見孩子臀部有瘀青追問下，才知道此事，怒而PO文網路控訴；對此，《ETtoday新聞雲》取得校長證實，該名教練確實有不當行為，16日已解除該教練職務，而該教練事後相當後悔，有向家長、孩子當面道歉，遭打臀部的小選手近日也以靜態訓練為主，校方也會持續追蹤孩子心理狀態。

校長表示，校內棒球隊共有5名教練輪流替選手進行練習，11日共有12位小選手到外縣市參加比賽，由年約30歲的教練帶隊，當時比賽過程中選手態度較散漫、事後成績不理想，該帶隊教練因求好心切、一時情緒失控，當天下午返校後，持棒壘教練棒朝9位選手的臀部揮打，造成紅腫疼痛。

事後家長發現孩子身上的瘀青，一問之下才知道帶隊教練的不當行為，氣得拍照PO上網路質疑教練行為，但數個小時後，家長又將文章刪除。校長指出，16日得知此事後立即向該教練查證，雖該教練有痛哭表示相當後悔，並有親自向家長、孩子當面鞠躬道歉，但打人就是不對，下午已將教練做解聘處分。

校長也強調，教練到校教學2年多，平時表現認真、協助弱勢學生課輔，自我要求很高，可能曾是學校校友，加上有打到棒球世界冠軍的紀錄，因此更想要激勵選手上進，一時失控才有不當行為。目前有對9位學生做心理輔導，近日也以靜態訓練為主，後續也會持續關心學生狀態。

教育局則表示，學校教育人員應善用各種有效的正向管教技巧，以發揮正向影響效果，並嚴禁對學生有不當管教、體罰之行為。