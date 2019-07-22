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LINE安卓用戶搶先用　KEEP新增彩色備忘錄

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▲LINE安卓用戶搶先用　KEEP新增彩色備忘錄。（圖／翻攝LINE）

▲KEEP新增彩色備忘錄。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE近日發布Android 9.12.0更新版，一併推出的新功能，包括KEEP新增彩色備忘錄、限時動態新增文字特效與發布回顧，還有針對「原始解析度圖片」傳送照片按鈕做調整，但是這些功能暫時只有安卓系統更新，至於iOS用戶則要稍等一下。

首先是KEEP新增彩色備忘錄，終於可以用不同底色來區隔每一則備忘錄，實際操作方法則是先在LINE中的「好友「頁面點選「Keep」，接著點選「備忘錄」，然後點選想要換底色的那一則備忘錄 ，最後按下右下角的鉛筆圖案，就可以更換底色。

▲LINE安卓用戶搶先用　KEEP新增彩色備忘錄。（圖／翻攝LINE）

▲LINE限時動態功能新增文字特效。（圖／翻攝LINE）

至於限時動態功能，新增文字特效與發布回顧，只要先點選LINE中的「貼文串」頁面，接著在畫面左上角的「限時動態」，輸入想打的文字，再點選右下角的「T」，就可以切換文字特效，這次總共新增4種文字特效。

▲LINE安卓用戶搶先用　KEEP新增彩色備忘錄。（圖／翻攝LINE）

▲LINE限時動態功能新增4種文字特效。（圖／翻攝LINE）

而且過去自己分享過的精美限時動態，已經不用擔心會在24小時後消失，現在可以在個人主頁中查看已發布的限時動態，只要點選在LINE中的「好友」頁面，然後點選大頭貼進到個人主頁，再點「照片•影片」，最後就可以在「過去發佈的限時動態」看到回顧，不過僅限個人觀看。

▲LINE安卓用戶搶先用　KEEP新增彩色備忘錄。（圖／翻攝LINE）

▲LINE限時動態回顧。（圖／翻攝LINE）

最後則是調整傳送原始解析度的照片的功能，主要是過去選擇傳送原始畫質照片的按鈕時，都需要以全螢幕挑選照片，才會出現這個按鈕，但是這次更新之後，傳送原解析度照片的按鈕將會變得更大更好找，讓大家傳送原始畫質照片更方便。

▲LINE安卓用戶搶先用　KEEP新增彩色備忘錄。（圖／翻攝LINE）

▲傳送原始解析度照片的按鈕變大。（圖／翻攝LINE）

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關鍵字：LINE,Android,KEEP

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