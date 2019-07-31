Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

▲LINE更新9.12.0版本推5大新功能。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

LINE近日推出9.12.0更新版本，這次優化的新功能，包括「聊天室選單」、「訊息左滑回覆」、「Keep自訂特輯功能」、「回顧個人限時動態」、「連結用Safari瀏覽」等，其中最大亮點就是「訊息左滑回覆」，只要在該訊息輕按向左滑，就能直接回覆內容。

相信不少人已經發現，LINE的「聊天室選單」整個大翻新，這是LINE近日推出的9.12.0更新版本，優化的功能包括翻新及改善聊天室的選單內容設計、「KEEP」全新改版、可瀏覽自己上傳已超過24小時的限時動態、在訊息上向左滑動即可回覆該則訊息、LINE Labs新功能。

其中最明顯的除了「聊天室選單」有新面貌之外，還有「訊息左滑回覆」，只要在該訊息輕按向左滑，就能直接回覆內容，但是長按還是維持刪除和收回等功能。

至於「KEEP」全新改版，則是新增「特輯」功能可分類儲存備忘錄、連結、照片等內容；此外LINE Labs新功能，就是讓用戶可以在LINE上點選連結時，設定以Safari瀏覽器開啟網頁。



最後限時動態功能，過去自己分享過的精美限時動態，已經不用擔心會在24小時後消失，現在可以在個人主頁中查看已發布的限時動態，就可以在「過去發佈的限時動態」看到回顧，不過僅限個人觀看。

▲LINE限時動態功能，可以回顧「過去發佈的限時動態」。（圖／翻攝LINE）