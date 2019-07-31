　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲想進LINE工作看過來，台灣駭客年會招募資安團隊。（圖／翻攝LINE官網）

▲LINE更新9.12.0版本推5大新功能。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

LINE近日推出9.12.0更新版本，這次優化的新功能，包括「聊天室選單」、「訊息左滑回覆」、「Keep自訂特輯功能」、「回顧個人限時動態」、「連結用Safari瀏覽」等，其中最大亮點就是「訊息左滑回覆」，只要在該訊息輕按向左滑，就能直接回覆內容。

相信不少人已經發現，LINE的「聊天室選單」整個大翻新，這是LINE近日推出的9.12.0更新版本，優化的功能包括翻新及改善聊天室的選單內容設計、「KEEP」全新改版、可瀏覽自己上傳已超過24小時的限時動態、在訊息上向左滑動即可回覆該則訊息、LINE Labs新功能。

其中最明顯的除了「聊天室選單」有新面貌之外，還有「訊息左滑回覆」，只要在該訊息輕按向左滑，就能直接回覆內容，但是長按還是維持刪除和收回等功能。

至於「KEEP」全新改版，則是新增「特輯」功能可分類儲存備忘錄、連結、照片等內容；此外LINE Labs新功能，就是讓用戶可以在LINE上點選連結時，設定以Safari瀏覽器開啟網頁。
 
最後限時動態功能，過去自己分享過的精美限時動態，已經不用擔心會在24小時後消失，現在可以在個人主頁中查看已發布的限時動態，就可以在「過去發佈的限時動態」看到回顧，不過僅限個人觀看。

▲LINE安卓用戶搶先用　KEEP新增彩色備忘錄。（圖／翻攝LINE）

▲LINE限時動態功能，可以回顧「過去發佈的限時動態」。（圖／翻攝LINE）

ET快訊
謝忻「鯉魚精上身」起乩照曝光！揪張文綺、曹雅雯參加乩童訓練班
快訊／「薇帕」颱風生成了！周四起午後全台防大雷雨
林志玲凍卵榨精SOP曝光！新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

關鍵字：LINE,更新,回覆

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果執行長庫克：蘋果信用卡8月亮相！　收購英特爾數據機晶片可掌握核心技術

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

Today at Apple新課程來了！擴增實境藝術課程8/10起開跑

亞馬遜、Google、蘋果相繼爆出竊聽疑雲　暴露語音助理功能仍需人工干預

任天堂可裝Android　Switch可以看Netflix、YouTube影片

搶進硬體市場！字節跳動秘密設計「抖音手機」7個月　最快下半年推出

No More Ransom專案　3年來讓駭客少賺近34億

蘋果改建佛州專賣店 8月10日開幕！　融合海浪、音樂和藝術

Google確認新機命名就是Pixel 4　還自爆支援手勢控制功能

粉粉的也超美！Galaxy Note 10突洩粉紅機身版本

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

飛飛親自介紹他跟翔翔　講到老爸名字..秒答「黑哥」

館長健康亮紅燈「希望多撐點時間」 躺病床換血2.5小時嘆：非常痛苦

開箱夜市盲包竟獲「近8萬金飾」情侶得意外之財傻眼：要發財了

6年未見！女兒扮傭人騙母討工作 摘下眼鏡後...媽認出秒激動噴淚

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

蘋果執行長庫克：蘋果信用卡8月亮相！　收購英特爾數據機晶片可掌握核心技術

Line更新5大功能　左滑快速回覆訊息、聊天室選單大翻新

Today at Apple新課程來了！擴增實境藝術課程8/10起開跑

亞馬遜、Google、蘋果相繼爆出竊聽疑雲　暴露語音助理功能仍需人工干預

任天堂可裝Android　Switch可以看Netflix、YouTube影片

搶進硬體市場！字節跳動秘密設計「抖音手機」7個月　最快下半年推出

No More Ransom專案　3年來讓駭客少賺近34億

蘋果改建佛州專賣店 8月10日開幕！　融合海浪、音樂和藝術

Google確認新機命名就是Pixel 4　還自爆支援手勢控制功能

粉粉的也超美！Galaxy Note 10突洩粉紅機身版本

宏泰人壽買地17年才能動工　金管會開罰100萬、禁止不動產投資

蘋果執行長庫克：蘋果信用卡8月亮相！　收購英特爾數據機晶片可掌握核心技術

U12世界盃少壘／秘魯打擊不好無礙　靠這招剋中華拿分

等主人挑鞋...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

傳川普政府延遲對台F-16軍售　國防部：目前進度正常

稱香港反送中是美方「作品」！　華春瑩：美國欠世界一個交代

嘉市議員廖天隆「當選無效」以死明志　落選頭無法遞補提異議

世籃賽／史上最高日本隊　八村壘領軍16人名單

台南登革熱防疫開出542張舉發單　請市民做好防蚊及落實孳生源清除

解放軍S-400「鎖死」台戰機？　陸專家：優勢已經很大用不著

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

3C家電熱門新聞

《復仇者聯盟4：終局之戰》登A..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

網紅自爆最愛手遊！　RJ在《神..

任天堂可裝Android　Sw..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

Siri驚爆偷錄音　蘋果緊急回..

Line更新5大功能　左滑快速..

No More Ransom專..

簡單4步驟找出「最划算冷氣」

郭明錤：2020年iPhone..

蘋果iOS 12.4正式版新增..

蘋果iPhone 11型號曝光..

新iPhone增加「長按觸控」..

搶進硬體市場！「抖音手機」下半..

更多熱門

相關新聞

電腦版LINE變計算機　打算式自動跳解答

現在許多人都習慣用LINE聊天，官方也推出各種功能。一名網友日前更新完電腦版的LINE後，發現在對話框上寫算式，像是1+1，接著按「=」按鈕，LINE就會自動計算答案，讓他忍不住直呼，「雖然我不知道為什麼要增加這個功能，但是也太酷了吧！」

女模喝醉遭性侵　他回對不起被判3年半

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

神力女超人推出2款愛心LINE貼圖

喵被問「媽美不美？」…秒撇頭沉默

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

金Samuel殺父兇手抓到了！

哺乳媽遭偷窺鄰居「破門性侵」吞淚忍到結束

母子突遭推下月台　8歲童遭高鐵輾斃

人妻喝「加料養樂多」昏迷！火鍋店揭可怕真相

誰發明珍珠奶茶？法院判決出爐了

黃捷被劈腿！　同居伴侶帶小隻馬回巢直擊

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

怨批韓國瑜爆紅　黃捷淚崩談被分手始未

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

房客養貓！房東失控行為讓網羨煞

周刊爆「私菸深喉嚨」身分　黃國昌：可笑又白痴

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

外送員送餐一時錯亂「一轉身笑翻網」

更多

最夯影音

更多

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面