快來LINE輸入「煙火」　iOS限定「夏季煙火特效」

▲LINE「夏季煙火特效」有熊大、兔兔、莎莉化成煙火的樣子。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

迎接日本夏季慶典，LINE今（2）日特別在聊天室推出煙火特效，只要輸入「煙火」、「Firework」等關鍵字，就可以不用飛到日本參加夏季慶典活動，也能在聊天室看到煙火特效，有熊大、兔兔、莎莉化成煙火的樣子。

為什麼要有這個聊天室特效呢？LINE表示，起源是現在是日本當地的花火節，許多地方都舉辦了盛大的花火大會，為了讓LINE用戶體會這個日本民眾穿著浴衣，與家人朋友一起欣賞絢爛美麗花火的日子，特別推出「夏季煙火特效」。

LINE指出，台灣比較習慣稱花火為煙火，熱鬧又美麗的煙火，為許多人帶來幸福感的美好記憶，因此LINE為了迎接日本夏季慶典，也在台灣開放煙火特效，讓大家透過LINE聊天室的視窗就能觀看熊大、兔兔、莎莉化成煙火的樣子。

「夏季煙火特效」從台灣時間2019年8月2日10:00到2019年8月7日17:00，更新到LINE iOS 7.14.0以上的用戶，只要在聊天室輸入「煙火」、「Firework」等關鍵字，就可以馬上目睹絢麗的煙火，趕緊打開LINE聊天室試試看。

▲LINE推出iOS限定「夏季煙火特效」。（圖／翻攝LINE）