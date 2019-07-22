高雄下水道清淤工作進行中　韓國瑜爆：曹公圳下水道剩30公分

▲韓國瑜日前視察神農路下水道清淤情形。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄地下管溝清淤工作正如火如荼的進行中，不過日前開外曹公圳下水道後才發現，原設計1.5公尺的管溝高度淤積高度已達1.2公尺，換言之，能發揮排水的空間僅有30公分，韓國瑜得知後已下令相關局處加緊進行清淤工作，迎接接下來的汛期及颱風季。

高雄19日下午2點多開始下起大雷雨，雨大到像是用灌的，造成許多地區積淹水情況嚴重，也讓韓國瑜極力清淤想達到「零災損」理想破滅。根據高雄市水利局內部做的雨水下水道普查報告，高雄市箱涵內，淤積超過70公分有1638公尺，30公分以下高達17萬9477公尺，根據普查結果，雨水下水道清疏經費總計所需1億5654萬餘元。

▲市府公布神農路內部淤積情形。（圖／記者洪正達翻攝）

高雄市長韓國瑜曾在臉書發表「下水道是一座城市的良心」，而根據高雄市水利局內部做的雨水下水道普查報告顯示，高雄地下箱涵有1萬521處破損，而箱涵內也還有不少管線，橫越管就有2184處，纜線附掛也有8248處，而淤積高達有5萬9221公尺，其中淤積超過70公分有1638公尺，淤積30至70公分有3萬9008公尺，30公分以下高達17萬9477公尺，包含樹枝爛泥、塑膠桶等雜物。

水利局表示，由普查結果，雨水下水道總計所需清疏經費是1億5654萬餘元，也建議由市府第二預備金支應，水利局表示，目前對於高雄市68處易淹水點改善情形，已研擬改善計畫並持續辦理排水改善工程。像逢雨必淹的鳥松神農路，市府水利局除了全力清淤，也在下水道內進行分流作業，利用沙包阻擋水路，避免水流集中往清疏方向流過去，造成積水狀況。但沒想到719的一場大雨，神農路又淹，水利局也說，由於神農路還沒清完，下游孔洞也還沒打擴大，加上時雨量太大，才會發生淹水狀況。

而為使下水道永續維護，水利局目前每年「雨水下水道及河海堤堤防清疏維護」預算為2250萬元，也建議提高到7000萬元，另外在「 雨水下水道維護清疏」預算1192萬元，也希望能提高到2000萬元。