神隱市長的20小時去哪裡　韓國瑜回應：都有照SOP走

▲高雄市長韓國瑜319豪雨期間神隱近20小時被外界大肆批評。(圖／翻攝台灣新聞記者聯盟資訊平台)



記者洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜在719豪雨期間神隱了20小時候才進行勘災飽受批評，韓國瑜22日受訪時也特別提到自己「根本沒神隱」，強調防災中心的分工執掌都是照SOP來，且當天防災中心為二級開設，應出席的行政首長為副市長李四川，他自己則出席餐飲工會聚餐，期間都有與李四川保持聯繫獲取最新的災況。

南台灣19日受到雨彈襲擊，多地傳出淹水災情，高雄市路面更是大積水，嚴重影響交通。不過，高雄市長韓國瑜19日晚上參加「全國餐飲工會」舉辦的餐敘後，卻神隱約20小時，20日下午4點30分終於出面，砲火直指中央，「你不管台南、嘉義、屏東（的災情），眼睛只看著高雄市什麼意思？」

高雄市多地傳出淹水災情後，韓國瑜被踢爆，雨勢最大的時刻，正在市府內接受媒體專訪；雖然他隨後前往災害應變中心坐鎮，但晚間又跑去參加高雄市餐飲職業工會的餐敘，讓外界議論紛紛。

▲高雄市長韓國瑜回應719當天神隱20小時去哪裡。(圖／記者賴君欣攝)



餐敘過後，高雄市府20日早上召開了「0719豪雨第2次工作會議」，但韓國瑜沒有到場，會議由副市長李四川主持。神隱約20小時後韓國瑜20日下午4點30分出面澄清，自己這段時間內「從來沒喘過一口氣」，因為擔心新團隊第一次遇到大雨，所以前一天由他親自主持，李四川20日繼續探勘、下午他再回來，「我們所有防災準備都是最標準的，請大家放心」。