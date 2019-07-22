他21歲當技術員今身價上看千億　上海科創板首日誕生124位「億萬富翁」

▲上海科創板7月22日鳴鑼上市。（圖／取自上交所科網站）

記者陳政錄／上海報導

有「陸版那斯達克」之稱的上海科創版今天開市，全天交易量485.1億元（人民幣，下同），25家公司總市值達5534億元，開盤10分鐘就催生出124位身價破億的億萬富翁，其中華興源創董事長陳文源身價208.74億元（約合新台幣942.8億元）成為科創板首富，中國通號則成為首家市值破千億的科創板企業。

值得注意的，在17家實際控制人為自然人，企業家「一天爆富」的公司中，有不少新面孔浮出水面，包括公開資料較少的華興源創董事長陳文源和夫人張茜，兩人是2005年6月，才共同出資100萬元成立公司。

▲華興源創董事長陳文源。（圖／翻攝自大陸網站）

在此之前，1968年出生的陳文源於1989到1992年，在蘇州一家公司擔任技術員，後陸續出任業務經理、副總經理等職位，接著中年創業，涉足顯示器和積體電路的檢測設備研發、生產和銷售，22日一早由於公司股價較開盤前上漲128.77%，夫妻持股市值208.74億元，成為科創板首富。

至於排名第二的則是杭可科技實際控制人曹驥、曹政父子身家188.62億元；另虹軟科技實控人Hui Deng（鄧暉）及Liuhong Yang，二人持有市值達到95.54億元名列第三。

觀察科創板一天之內的「造富能力」，25家公司平均漲幅140%左右，其中半導體及元件廠安集科技，漲幅最高400.15%，西部超導266.60%、心脈醫療242.42%、瀾起科技202.10%緊隨其後。

而由大陸國務院國資委直接監管，布局軌道交通控制技術的中國通號，以市值1299.37億元居首，瀾起科技846.46億元、中微公司433.40億元和西部超導、虹軟科技、睿創維納、華興源創、容百科技、杭可科技等均突破200億元大關，25家企業平均本益比120倍左右。

但面對隨之而來的挑戰，雖有不少公司董事長在首日難掩興奮，安集科技董事長王淑敏也直言，越漲「壓力是越大了。」並強調不管股價多高，還是應專注主業。

新浪財經則引述上投摩根科技前沿基金基金經理李德輝指出，科創板無疑是2019年中國資本市場最重要的制度創新，從首日交易情況看，投資者熱情高漲、盤中波動較大、盤面開始分化是主要特點，從投資者角度看，應保持冷靜心態、以長期視角、從行業趨勢和個股挖掘的角度看科創板投資是更為重要的。