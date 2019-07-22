參院改選「秋田區」寺田靜當選　堅決反對神盾部署

▲ 寺田靜對陸基神盾系統在秋田部署相當排斥 。（圖／翻攝自寺田靜推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

日本參議院改選今（22日）開票，女性候選人方面有28人當選，當選率為28.1％，與3年前最多女性當選的紀錄持平。其中，秋田選區當選的無黨籍新人寺田靜，在選前便積極反對美國陸基神盾飛彈防禦系統（Aegis Ashore）在住宅區旁部署，如今選舉結果一出，也讓外界推測，「部署計畫或許要產生不少變化？」

根據「產經新聞」報導，今年44歲的寺田靜，在選前就多次明確透露出自己對於「陸基神盾系統」部署在秋田市的反對立場，因此獲得了秋田市不少民眾的支持，也令日本首相安倍晉三及美國大使館相關人士十分緊張，擔心「神盾系統的部署計畫，很可能會因為反對此案的在野黨候選人當選，因而延遲。」

將「陸基神盾系統」視為「必要存在」的安倍晉三，將秋田劃分為「這次改選不能丟失的選區」。為了挽回自民黨在秋田的勢力，避免系統部署出現變數，他特別在選前之夜，與秋田出身的官房長官菅義偉，罕見的來到秋田同台造勢，希望能為自民黨議員中泉松司拉票，不過最終仍然無法扭轉劣勢，在這場激戰中輸給了寺田靜。

▲ 陸基神盾飛彈防禦系統 (Aegis Ashore) 。（圖／路透）

寺田靜在當選後強調，自己絕對不會允許陸基神盾系統在住宅地旁邊部署，日後也將會在國會發言，盡全力阻止這項計畫。

據悉，雖然在上次參議院改選時，秋田是自民黨在東北唯一取得勝利的選區，不過前陣子防衛省針對山口縣與秋田縣提出的「陸基神盾系統選址評估報告」再三出現錯誤，導致當地民眾的信賴流失、對系統部署的不安增加，儘管安倍多次公開道歉，仍無法改變秋田選區敗北的命運。