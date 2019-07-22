影／社區深夜竄惡火！2女童屋內「活活燒死」成焦屍　49歲女「跳樓逃生」身亡

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省溫州市洞頭區一棟社區6樓22日淩晨3點左右突發大火，造成3人慘死，包括1位大人2位未成年女童。大人因試圖跳樓逃生，送醫後不治。2個孩子則在屋內被活活燒死成焦屍，慘不忍睹。鄰居透露，應該是大人在家裡點了蠟燭，不慎引發了火災。

據《錢江晚報》報導，據曝光的影片顯示，現場火勢很大，火舌從房屋的各個窗戶噴出來，持續燃燒了1個多小時，凌晨4點57分左右才被撲滅。目前，起火的社區屋頂被熏得焦黑，周圍地面上全是玻璃碎渣和建築碎渣，現場已經被封鎖。

▲浙江省溫州市一社區深夜突發火災 。（圖／翻攝自《錢江晚報》）

社區裡的陳姓住戶透露，有些鄰居因受到驚嚇，已經帶著小孩離開社區，「事發當天半夜裡聽到社區裡很多聲音，到陽台一看，發現社區有一住戶著火了，當時看到火一直從窗戶裡外面冒。」

經過警方初步調查，火災發生時屋內有3人。49歲的陳姓女子因想逃生直接跳樓，被送進醫院搶救後死亡。她11歲的女兒和另外一名11歲的侄女都在屋內被消防員找到，但都沒有生命體征。

事發的社區是2004年建成，共有300多戶住戶。目前，具體事故原因還在進一步調查中。

▲▼火災導致3死 。（圖／翻攝自《錢江晚報》）