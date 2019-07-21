美國費城公寓暗夜竄大火！　35歲男「徒手狂爬15樓」：我要看我媽

▲傑曼恩（Jermaine）徒手爬上15層公寓，為了確保媽媽是安全的，也想讓她安心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國費城18日晚間，一棟19樓公寓傳出火警；當時媒體拍到一名男子疑似為了逃生，身上沒有任何防護措施即從14樓外牆爬下；然而最新消息指出，該名男子其實已經先從1樓爬到15樓，為的是想確認住在15樓臥病在床的媽媽平安無事，隨後爬下樓時才被媒體拍到。身手矯健的男子稍後接受媒體獨家採訪時表示曾一度被警方阻止，「但那是我媽媽，沒有任何事情可以阻攔我，那是我媽！」

綜合外電報導，18日晚間9時許，35歲男子傑曼恩（Jermaine）接到媽媽和妹妹的電話，得知費城霍登街（Holden Street，Philadelphia）西公園公寓傳出火警，他立刻放下手邊事情衝到現場，因為臥病在床的媽媽就住在該公寓15樓。

傑曼恩事後接受《WPVI》電視台獨家專訪時表示，他一開始是想從一樓大門進去，但被消防隊和警方阻止，「他們說電梯已經不能用了，我說沒關係，我可以走樓梯，但他們還是告訴我『我們不能讓你進去。』」他表示，眼見火勢猛烈，媽媽又沒有辦法自己逃生，沒有人可以阻止他去看媽媽，於是決定突破警方防線，獨自攀爬外牆上樓。

傑曼恩說，當時他就是先抓住一層樓外牆的突出部分，再用腳踩住窗台，接著往上抓住第二層樓的突出部分，就這樣一路爬到15樓，「這一切都是為了我媽的安全，我完全沒有想到自己的安危。她沒辦法下床或行走，所以如果發生火災，她一定會需要幫忙。」

當傑曼恩抵達的時候，沒有聽到媽媽的叫喊聲，「她嚇壞了。她也沒有因為看到我爬上來而感到驚訝，因為她知道我會為了她做任何事情。」他說，當時警方警告他，如果不立刻下來就要準備坐牢，但當他平安落地後，等著他的警官決定網開一面。

傑曼恩接受專訪時，在沙發邊放了一支枴杖。他說，其實事發當天上午才剛在工地摔傷屁股，但一知道媽媽有危險，「腎上腺素馬上擊敗了疼痛」。身為一個從小就和朋友以爬到屋頂為樂的孩子，傑曼恩說，自己現在做的工作就是一名建築兼屋頂修繕工人，「很慶幸小時候有練習過」。