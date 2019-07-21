　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國費城公寓暗夜竄大火！　35歲男「徒手狂爬15樓」：我要看我媽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國費城公寓大樓傳出惡火，一名男子為了看媽媽，爬到15樓公寓。（圖／達志影像／美聯社）

▲傑曼恩（Jermaine）徒手爬上15層公寓，為了確保媽媽是安全的，也想讓她安心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國費城18日晚間，一棟19樓公寓傳出火警；當時媒體拍到一名男子疑似為了逃生，身上沒有任何防護措施即從14樓外牆爬下；然而最新消息指出，該名男子其實已經先從1樓爬到15樓，為的是想確認住在15樓臥病在床的媽媽平安無事，隨後爬下樓時才被媒體拍到。身手矯健的男子稍後接受媒體獨家採訪時表示曾一度被警方阻止，「但那是我媽媽，沒有任何事情可以阻攔我，那是我媽！」

綜合外電報導，18日晚間9時許，35歲男子傑曼恩（Jermaine）接到媽媽和妹妹的電話，得知費城霍登街（Holden Street，Philadelphia）西公園公寓傳出火警，他立刻放下手邊事情衝到現場，因為臥病在床的媽媽就住在該公寓15樓。

傑曼恩事後接受《WPVI》電視台獨家專訪時表示，他一開始是想從一樓大門進去，但被消防隊和警方阻止，「他們說電梯已經不能用了，我說沒關係，我可以走樓梯，但他們還是告訴我『我們不能讓你進去。』」他表示，眼見火勢猛烈，媽媽又沒有辦法自己逃生，沒有人可以阻止他去看媽媽，於是決定突破警方防線，獨自攀爬外牆上樓。

傑曼恩說，當時他就是先抓住一層樓外牆的突出部分，再用腳踩住窗台，接著往上抓住第二層樓的突出部分，就這樣一路爬到15樓，「這一切都是為了我媽的安全，我完全沒有想到自己的安危。她沒辦法下床或行走，所以如果發生火災，她一定會需要幫忙。」

當傑曼恩抵達的時候，沒有聽到媽媽的叫喊聲，「她嚇壞了。她也沒有因為看到我爬上來而感到驚訝，因為她知道我會為了她做任何事情。」他說，當時警方警告他，如果不立刻下來就要準備坐牢，但當他平安落地後，等著他的警官決定網開一面。

傑曼恩接受專訪時，在沙發邊放了一支枴杖。他說，其實事發當天上午才剛在工地摔傷屁股，但一知道媽媽有危險，「腎上腺素馬上擊敗了疼痛」。身為一個從小就和朋友以爬到屋頂為樂的孩子，傑曼恩說，自己現在做的工作就是一名建築兼屋頂修繕工人，「很慶幸小時候有練習過」。

ET快訊
來檢查是你嗎？3-4月千萬元發票「9張未領」　買報紙就中獎
快訊／梁朝偉演滿大人！漫威首位華人英雄　《上氣》男主角出爐　

關鍵字：美國,北美要聞,費城,火警,火災

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波頓出訪日韓「調解貿易紛爭」　路透預測：波灣軍事聯盟納入討論

40年不剪不洗！印度哥「留1.8公尺亂髮」堆頭頂　隔著畫面都有味道

恐攻風險大增！英國航空：停飛埃及開羅航班7天

4.7萬開票所等11hr…日本參議院改選今投票　安倍可望連任成「在位最久首相」

美國費城公寓暗夜竄大火！　35歲男「徒手狂爬15樓」：我要看我媽

男客爽叫應召妹被電爆！　全程無啪「寧願打遊戲王」：她超強

以為只是小潰瘍…澳洲26歲女碩士「脖子突腫一塊」　送醫確診舌癌致命

白宮見登月太空人…藉機要NASA別去月球　川普：直接征服火星

日參議院21日改選…各黨「選前之夜」狂催票　選民反應冷淡　

送進「惡魔島」超級監獄　毒梟矮子餘生…牢房裡關到死

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

韓國瑜勘災轟政府「只指責高雄」 駁神隱20小時：我沒有喘過一口氣

韓國瑜怒嗆NCC：眼瞎、耳聾嗎　「報我多一點就是壞學生？」

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

高雄淹水韓國瑜「公務飯局」挨轟　柯文哲：極端氣候大家不要笑

王力宏深情演繹《夢一場》　二胡Solo一進..那英熱淚盈眶

波頓出訪日韓「調解貿易紛爭」　路透預測：波灣軍事聯盟納入討論

40年不剪不洗！印度哥「留1.8公尺亂髮」堆頭頂　隔著畫面都有味道

恐攻風險大增！英國航空：停飛埃及開羅航班7天

4.7萬開票所等11hr…日本參議院改選今投票　安倍可望連任成「在位最久首相」

美國費城公寓暗夜竄大火！　35歲男「徒手狂爬15樓」：我要看我媽

男客爽叫應召妹被電爆！　全程無啪「寧願打遊戲王」：她超強

以為只是小潰瘍…澳洲26歲女碩士「脖子突腫一塊」　送醫確診舌癌致命

白宮見登月太空人…藉機要NASA別去月球　川普：直接征服火星

日參議院21日改選…各黨「選前之夜」狂催票　選民反應冷淡　

送進「惡魔島」超級監獄　毒梟矮子餘生…牢房裡關到死

柯文哲自認「誠實豆沙包」：知識、經濟份子跟我一樣焦慮

撞擊瞬間曝光！蘆洲自小客飛撞公車「後彈旋轉」　21歲男頭部重創亡

私密處分泌物， 原來這樣是異常的！10種實用保健法

《有嘻哈》艾福杰尼暴瘦「消風一大圈」　2年前後對比照…網驚：瘦好多

波頓出訪日韓「調解貿易紛爭」　路透預測：波灣軍事聯盟納入討論

花蓮台11線52K大彎段「土石崩落」　雙向封閉搶修中

華聞快遞／夜京城交通保障首日：36條夜班公交車累計運客12517人次

全台TOP 10甜甜圈都在這！抹茶紅豆餡、繽紛水果饗宴　看了讓人口水直流

【SDCC】驚喜！漫威宣布《刀鋒戰士》確定重啟　男主角出爐

小葛雷諾轟生涯首支滿貫砲　終結連15場全壘打乾旱

國際熱門新聞

她玩滑水道「子宮炸裂」下體冒血

軍校生跳傘腿軟　被教官丟出飛機

以為小潰瘍…她「脖子突腫一塊」..

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊..

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

毒梟矮子關到死　送超級監獄服刑

她試管嬰兒成功　最後竟打死女嬰

妻剛生產完被瘋狂求歡　禁慾男下..

上游泳課！16名高2女原味內褲..

美國土安全部　台灣人國籍就是T..

超親民！荷蘭皇室紐約逛GAP和..

盜獵者狠鋸象牙「鼻子整根斷」

他花46萬殺獅熱吻妻　女兒拍片..

中美貿易戰僵局　美供應鏈撤出中..

更多熱門

相關新聞

見登月太空人　川普：直接去火星

為了紀念美國阿波羅11號登陸月球50周年，美國總統川普19日特別在白宮會面當年執行任務的太空人艾德林、柯林斯，以及已故太空人阿姆斯壯的家屬。川普藉機會向NASA署長布萊登斯坦表明，他更偏好不重返月球，而是直接去征服火星。

毒梟矮子關到死　送超級監獄服刑

桃園龜山火燒鐵皮工廠　國道驚見「猛烈焦煙」竄天

川普競選團隊新招　販售塑膠吸管

阿姆斯壯太有名　兒拒當太空人

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

生前叮嚀「不用等我回家」！19歲騎士遭撞慘死

國考妹受夠「恐怖AA制」放生網讚翻

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話了

新手逛好市多…一張火腿照讓萬人崩潰

88.8萬Kawasaki重機展舞台轉倒

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

企鵝妹坐客運…驚見「跟蹤男坐後面」淚崩

薩諾斯軍團《復仇者4》1個角色沒死

淹水遭批　韓國瑜怒：中央發補助

即／雨還沒完！大雨夜襲8縣市

任達華手傷較嚴重！返港恐二度手術

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

「買可樂」什麼意思？台劇神解羞爆

更多

最夯影音

更多

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面