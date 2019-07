在《蜘蛛人:離家日》(Spider-Man: Far From Home)中飾演獨立、聰明又傲嬌性格的蜜雪兒瓊斯(Michelle Jones,簡稱MJ)的千黛亞(Zendaya),想必近幾年觀眾對她並不陌生。從迪士尼《舞動青春》(Shake It Up),到《大娛樂家》(The Greatest Showman)的空中飛人,再到HBO美劇《亢奮》(Euphoria)的女主角,能歌善舞又會演戲的她,早已成為好萊塢炙手可熱的明日之星,一起來看看這位23歲的超級新星10年來的音樂之旅吧!