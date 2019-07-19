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忌妒她長相太漂亮！　17歲正妹「碎玻璃毀容」被閨密活活勒斃

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忌妒她長得太漂亮！　17歲正妹「碎玻璃毀容」被閨密活活勒斃。（圖／翻攝自俄羅斯社群媒體Vkontakte）

▲少女因為美貌遭2閨密聯手殺害。（圖／翻攝自俄羅斯社群媒體Vkontakte）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名17歲少女因為「長相太漂亮」竟然引來閨密忌妒，遺體被警方發現時，美麗的臉孔慘遭碎玻璃劃傷毀容，還有許多嚴重撕裂傷，再被人活活勒死。目前2名涉案的16歲少女已被逮捕，若謀殺罪成將會面臨長達15年的刑期。

俄羅斯警方近來在阿爾漢格爾斯克市(Arkhangelsk)一廢棄工地內，發現17歲少女維多利亞(Viktoria Averina)的遺體，在她慘被人勒斃前，五官曾遭碎玻璃狠狠割裂，由於手法十分殘暴，警方最初鎖定兇嫌會是男性，沒想到痛下毒手的竟然是2名16歲少女。

警方表示，涉案少女莉娜(Lina)與伊琳娜(Irina)，2人雖然是維多利亞的多年好友，但對方卻常常覺得她才是3人之中最美的人，「她們不喜歡死者『總是覺得自己最美』的傲慢態度，所以當天編了個故事把人騙到工地，用酒瓶往對方頭上砸，再用碎玻璃劃花對方的臉，最後把人勒斃。」

莉娜與伊琳娜一開始被告知維多利亞死亡的消息時，還假裝不知情擺出很震驚的樣子，但接受偵訊後已坦承所有罪行。一名友人透露，犯案少女與受害人雖然是好朋友，但她們身形比受害人要來得壯碩許多，而且言談也十分粗魯，看起來就像莽夫，「維多利亞是一個很美麗的女孩，但不認為她應該為此而死。」

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關鍵字：閨密,正妹,Viktoria Averina,俄羅斯,毀容

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