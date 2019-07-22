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台中購物節2藝術家贊助　消費可抽雕塑品油畫　

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▲藝術家贊助雕塑品和油畫支持購物節活動。（圖／台中市政府提供）

▲文化局長張大春（中）、雕塑家黃映蒲（左1）及油畫家廖本生（右1）合影。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中購物節好禮愈來愈豐富，除了千萬豪宅、百萬名車等大獎之外，知名藝術家黃映蒲、廖本生分別提供雕塑品及油畫作品為獎項加碼，總價值百萬元，台中市政府文化局長張大春22日表示，藝術品不僅越存越有價值，並增添家裡藝文氣質，期盼吸引更多市民消費，把作品帶回家。

▲藝術家贊助雕塑品和油畫支持購物節活動。（圖／台中市政府提供）

▲黃映蒲雕塑作品「思」。（圖／台中市政府提供）

台中購物節百萬雕塑品及油畫亮相記者會22日上午舉行，包括文化局長張大春、都發局長黃文彬、雕塑家黃映蒲、油畫家廖本生、順天建設總經理林丙申等人都到場，由張大春代表市長盧秀燕頒贈感謝狀，感謝藝術家們響應購物節活動。

▲藝術家贊助雕塑品和油畫支持購物節活動。（圖／台中市政府提供）

▲廖本生油畫作品「黑白.經緯」。（圖／台中市政府提供）

雕塑家黃映蒲表示，在屆齡退休之際，有能力為社會盡一份力量，感到非常踏實，這次提供的作品〈思〉是「紅塵」主題展的作品之一，總共6件，第一件由高美館收藏，這次贊助作品是最後一件。

文化局指出，黃映蒲作品刻劃女性知性之美，以女人的一生，體現紅塵的苦與樂，他曾目睹妻子竭力生下小孩的一幕，深受生死交關中的母性光輝感動，據以延伸出「紅塵」、「黑色幻霧」等系列創作，表達對女性的尊崇。

「藝術只有在被欣賞時，才能彰顯價值！」身為中部美術協會理事長、油畫家廖本生說，美學不應框限於藝術界中，給人高不可攀之感，期盼讓藝術之美走進民眾生活中，傳達美的價值。

廖本生利用1年時間周遊西班牙的美術館與藝廊，返國後更閉關，反芻這段寶貴的經歷及思索未來，凝聚為別具一格的油畫風格，其作品〈黑白‧經緯〉中，可見東方圓形的「太極」語彙與西方鮮明的「十字」符碼，彼此之間或對話、或衝突，形構出東西方文化矛盾下的張力與和諧。

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關鍵字：黃映蒲,廖本生,張大春

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