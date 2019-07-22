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地表最強！美導演奧立佛史東　請普丁當他女兒的教父

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▲今年6月19日，奧立佛史東(Oliver Stone)在莫斯科採訪普丁時的畫面。（圖／路透）

今年6月19日，奧立佛史東(右)在莫斯科採訪普丁時的畫面。（圖／路透）

記者朱錦華／綜合報導

以《前進高棉》(Platoon)、《七月四日誕生》(Born on the Fourth of July)、《誰殺了甘迺迪》(JFK)等作品知名的美國導演奧立佛史東(Oliver Stone)，曾多次貼身採訪俄羅斯總統普丁，還拍過相關紀錄片《普丁訪談錄》(The Putin Interviews)，讓西方世界瞭解普丁對許多問題的看法。

克林姆林宮日前公布兩人在今年6月一次訪談內容。訪談期間，史東還提到希望普丁能夠成為自己女兒的教父。面對這個突然請求，普丁也作出了回應。

《紐約郵報》上周六(20日)報導，在6月19日的訪談當中，史東曾好奇的問普丁，究竟當過多少個孩子的教父。普丁回答說：「我說不出具體的數字，不過確實有一些。」史東又問：「大概有一百人、或是三百人？」普丁說：「當然沒那麼多，只是有一些。」

後來，史東甚至表示希望普丁能夠成為自己女兒的教父。普丁說：「她想成為東正教信徒嗎？」史東對這一點似乎沒啥把握。普丁強調說：「哪你必得先問問她。」

他又問了史東女兒的年齡等情況。當他知道史東女兒是基督教徒後，回應說：「我明白了」，但並未表明是否同意成為史東女兒的教父。

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關鍵字：奧立佛史東,Oliver Stone,普丁

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