遭喬治亞主播「問候」父母　普丁大器：不報復，繼續播

▲喬治亞Rustavi 2電視台主播蓋布尼亞在直播 的新聞節目中飆罵普丁父母，引發軒然大波。(截取自電視畫面)

國際中心／綜合報導

上周日(7月7日)，喬治亞共和國一名電視新聞節目的主播在直播「問候」俄羅斯總統普丁的父母人，讓兩國的關係更趨緊繃，俄國國會認為應該對喬治亞實施裁， 同時要求以刑事罪名起訴該名主持人。

對此，普丁周三(10日) 回應說：「基於對喬治亞人民的尊重，我不會這麼做實施裁)。」 他同時表示，這名主播可以繼續他的電視生涯，因為制裁他反而會讓他更「出位」。

外媒報導，俄羅斯國會一致認為，應該對喬治亞實施進一步經濟制裁。包括：禁止進口該國的紅酒、礦泉水；凍結喬治亞在俄人士的資產等。俄國議員還認為，應要求喬治亞逮捕該名持播，並引渡他到俄羅斯愛審。

隨後，普丁接受「俄羅斯24電視臺」訪問時說：「關於對喬治亞的各種制裁，出於對喬治亞的尊重，我不會這麼做。為了該國人民、為了恢復俄羅斯與喬治亞亞之間的全面關係，我不會採取任何使雙方關係複雜化的事情。」對於「起訴」一事，普丁也表示反對。他說，這反而會讓這名主播「搏出位」成功，就「讓他繼續播吧」。

針對目前喬治亞的反俄活動，包括該名主播對自己的侮辱，普丁表示，在喬治亞製造反俄氛圍的人，若刻意忽略歷史，其結果就是為喬治 亞帶來不可挽回的傷害。

俄、喬兩國近年因為紛爭不斷，關係急速惡化，今年6月22日，普丁宣布，自07月8日起暫停俄羅斯航空公司飛往喬治亞的航班。此舉是因為6月20日第26屆東正教議會大會全體會議上，兩國因「排座次」問題產生磨擦所致。

然後，喬治亞「魯斯塔維-2」(Rustavi 2)電視臺新聞節目主持人蓋加布尼亞(Giorgi Gabunia)就在上周日的直播節目中飆駡普丁及其過世父母，引發喬治亞部分人民的強烈不滿， 數百人當晚包圍了電視臺，要求蓋布尼亞和電視臺台長辭職。

「觀察者網」發現，2003年時，該電視臺在促成前總統薩卡什維利上臺的「玫瑰革命」中扮演了關角色，之後成為該國最大的民營電視台。俄羅斯「衛星通訊社」直接表示，這是一家「反俄媒體」。

「魯斯塔維-2」電視臺翌日(8日)發表聲明，為蓋布尼亞的言論道歉。同日，據《今日喬治亞》(Georgia today)報導，蓋布尼亞已被罰停職兩個月。