俄軍神秘潛艇「電池艙失火」14死　軍人悲壯犧牲滅火

▲210型核潛艇，俄國稱為AS-12。（圖／翻攝互動百科）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯國防部發佈消息指出，一艘科考用深海調查潛水器1日在俄羅斯領海發生火災，造成14人喪命。俄國防部長紹伊古表示，目前已確定事故發生的原因為「電池艙內著火」，而事發時第一批疏散出來的是非軍人，軍人們則在他們出來後關上了艙口，以免火勢向整個深潛器蔓延。據了解，14名遇難者中有7名上校、3名中校，還有2人曾獲得「俄羅斯英雄」稱號。

據俄羅斯衛星通訊社報導，普丁在2日責令紹伊古向遇難者家屬給予援助和支持，並表示「船上人員都是高級專家，這是非常巨大的損失，我向遇難者家屬表示誠摯慰問。」此外，紹伊古在北莫爾斯克召開的深潛器火災事故調查委員會會議上表示，在危急情況下，海軍潛艇艇員表現英勇。事故發生後，第一批疏散出來的是非軍人的工業代表，而軍人們在他們出來後就關上了艙口。

▲俄羅斯總統普丁會晤國防部長紹伊古。（圖／CFP）

紹伊古指出，「可以確定的是，這些船員們用『自我犧牲』的方式清除了火源，挽救了自己的同志和深潛器。此外，所有在俄海軍深潛器火災事故中死亡的軍官將被追授國家獎項。」

不過，俄羅斯當局並未透露該深潛器的具體型號，據俄羅斯《商業資訊日報》稱，發生事故的可能是俄軍方「AS-12」號深潛器，也被稱為Losharik號，是專門用於執行深海敏感任務研究的核子動力艦艇。

▼AS-12。（圖／翻攝互動百科）