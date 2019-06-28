俄高考女學霸中文考試滿分！　莫斯科市長親自祝賀

▲俄羅斯高考今年首度舉行中文考試，安娜塔西亞是唯一獲得滿分的學生。（圖／翻攝自推特@Sergey Sobyanin）

國際中心／綜合報導

「俄羅斯衛星通訊社」(Sputnik)周四( 27日)報導，俄羅斯高考成績部分最近出爐。一名來自莫斯科的女孩在中文考試拿拿下滿分100分，獲得莫斯科市長的熱情祝賀。

今年中文首度被納入俄羅斯國家統一考試(相當於大陸的高考)的外語科目，成為繼英、德、法和西班牙語之後，第五門可以選擇的外語科目。 這次中文考試的平均成績是62.5分。當中一名女考生安娜塔西婭․安德柳寧(Анастасия Андрюнина)變身「學霸」，是唯一獲得滿分的考生。

6月22日，莫斯科市長索比亞寧(Sergey Sobyanin)在自己的推特上秀出了安娜塔西婭的照片，並熱情祝賀她中文考試取得滿分。 索比亞寧說：「今年是俄羅斯高考首次舉行中文考試，安娜塔西婭是唯一獲得滿分的學生，恭喜你！」

據報導，安娜塔西婭是在父母到中國大陸出差後，開始對漢語產生興趣。一家人在東北大連住了幾年。 談到對未來的規劃時，安娜塔西婭說，她準備申請就讀「莫斯科國立國際關係學院」及「聖彼德堡國立大學遞交檔。她還打|算再學一門外語，目前已經開始學習阿拉伯語。

近年來學習中文的俄羅斯人數量不斷增長。2017年時已達5.6萬人。2018年11月，「俄羅斯聯邦教育科學監督局」副局長穆札耶夫接受「新華社」訪問時表示，目前俄羅斯約有1.7萬名中學生在學習中文，當中高年級學生約3000人。

俄羅斯把中文納入國家統一考試科目之前，教育主管部門為此已做了多年的準備。穆札耶夫認為，未來會有更多學生選擇中文作為外語考試科目。

▲莫斯科市長索比亞寧在自己推特上秀出了安娜塔西婭的照片。（圖／翻攝自推特@Sergey Sobyanin）