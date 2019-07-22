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CNN：第4起自殺讓香港抗爭蒙上陰影　示威者嘆「城市變了」

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▲▼香港反送中民眾21日在港鐵元朗站被一群白衣男子暴打。（圖／路透） 

▲一群白衣男子襲擊反送中民眾。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

香港反送中民眾21日在港鐵元朗站被一群白衣男子暴打，邁入第7周的反送中示威活動越演越烈。CNN則分析指出，自從發生抗議以來，已有4人情緒疑似受到影響而輕生，相較於2014年長達79天的「雨傘運動」，當時民眾比較樂觀，此次示威則逐漸變得黑暗。

分析寫道，本月初的炎熱夏夜，數千人在聚集在香港街頭，紀念一名在住處輕生的28歲麥姓女子，大家點燃蠟燭並唱歌，有人透過便利貼留下訊息，「我們將完成剩下的工作。」這是第4起疑似與《逃犯條例》有關的自殺事件，外界擔憂法案會削弱公民的自由。

香港特首林鄭月娥聲稱，逃犯條例草案已經壽終正寢。然而，民眾發起的抗議活動並未停止，反而轉變成更大、更黑暗的事物；示威者失去對領導人的信任，4名死者則被大家悼念並視為英雄。

有專家警告，這種情況存有風險，許多示威者只是青年或僅20多歲，而香港並沒有提供足夠的心理支持，若把其他抗議者當成英雄，可能會使他人處於危險之中。

回到6月，一名35歲穿著黃色雨衣的梁姓男子跳樓輕生。如今，示威者穿上黑衣並揮舞黑旗，以此紀念死者，有人舉起寫有「別再殺我們」的告示牌。一名16歲的女學生自稱為Athena，她說，這與香港的政治制度有關，「它危及生命。」

▲▼ 721香港元朗白衣人毆市民。（圖／路透）

▲多位市民遭白衣人毆打。（圖／路透）

示威者在路上擺著鮮花，有張白紙寫道，「親愛的英雄，我們會為了你而戰」；也有紙條可見，「他被政權拉了下來」。民主派會議召集人毛孟靜（Claudia Mo）則在一場記者會呼籲，示威者應該捨棄殉難心態，「我們需要提醒他們這並不值得。時間永遠會站在年輕人這邊。」

香港2014年發生雨傘運動，雖然也有混亂情況，示威者大多是和平與樂觀的，當時有一種民主將會實現的可能性。不過，那次的關鍵領袖隨後遭到監禁，接下來幾年，抗議的熱情逐漸消退。

林鄭月娥本月表示，她對於傷害自己的抗議者感到難過，政府已要求非政府組織提供情緒諮詢服務，希望排解社會的負面情緒。一名34歲不願透露姓名的示威者表示，他6月12日看到警察的暴行後參加抗議活動，有人在6月15日輕生，他因此獲得信心與勇氣，「死亡促使人們認知到，我們的政府已經變了，我們對於政府關心人民的印象破滅了。多年來，我們選擇無視它，城市逐漸變化，但這次我們做不到。」

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲林鄭月娥無法平息民眾怒火。（圖／路透）

香港賽馬會防止自殺研究中心（CSRP）主任葉兆輝（Paul Yip）擔憂，社會的負面氣氛可能會影響患有心理健康問題的年輕人。他告誡，把死者描述為殉難者，或許會產生自殺的傳染效應。

為了處理所有負面的情緒，香港部分民眾也團結起來，有臨床心理學家創建諮詢電話，讓受到創傷的記者獲得紓解管道，還有立法人員擔任志工，希望提供支持。民眾開始替身邊的人打氣，寫下「親愛的香港，所有事情會變好的。」

28歲的Yong Pui-tung表示，她不希望看到自殺事件再度發生，她真的很害怕，大家應該多跟朋友交談，不要覺得孤獨，「香港人，我們團結在一起，我們應該保持強大。」

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關鍵字：香港,反送中,心理,輕生,粵港澳要聞

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