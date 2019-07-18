祖孫剛進大樓突然「天降3刀」！差1秒命中只因樓上情感糾紛

▲濟南發生「3刀從天降」的事件。（圖／翻攝自《齊魯晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

日前在濟南市的一座社區裡，一對祖孫才剛走進大樓，突然有3把刀「從天而降」，差一點就砸中他們，所幸當時樓下沒有其他人，然而第一時間卻沒有人出面承認「扔刀」，後來經過警方調查，才鎖定了1名葛姓嫌犯，原來嫌犯當天因為情感糾紛，才會將刀扔出，目前已被警方刑事拘留。

《齊魯晚報》微信公眾號報導，在11日目擊整起事件的付先生表示，「當時我看到窗外有兩個東西飛快地掉了下來，緊接著又傳來『哐、哐』兩聲巨響」，掉落的物體砸到地面時的聲音很大，附近的電動車都被震得響起了警報聲。

報導指出，付先生出門查看時，遇到了差點被砸中的祖孫，「他們再晚一秒進入單元門，也許就會發生意外」，掉下來東西是3把菜刀，一把是普通的長方形菜刀，另外兩把比較小。付先生說，物業公司的工作人員逐個樓層進行走訪，但是沒有人承認菜刀是自家的。

▲警方通報。（圖／翻攝自《齊魯晚報》微信公眾號）

之後警方介入調查，並於17日發佈通報，初步調查，34歲的葛姓嫌犯為濟寧人，犯罪原因是因情感糾紛，才將刀扔出，所幸沒有造成人員受傷，其行為涉嫌以危險方法危害公共安全罪，警方現已將其依法刑事拘留。