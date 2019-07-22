元朗白衣人闖地鐵爆打！　民主派24名議員聯合發聲「強烈譴責警方」

▲香港721遊行。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民陣21日再度舉行反對修例遊行，不料在深夜時，西鐵元朗站卻出現一群白衣人，手持藤條、長棍及鐵條爆打市民。對此，24名民主派立法會議員在今（22）日早上聯合發出聲明，強烈譴責警方失職，並且要求與特首林鄭月娥會面，商討後續處理方式。

數名「白衣人」昨日晚間9點多打著「保衛元朗」口號，手持棍棒見到人就打，許多乘客、記者及議員都遭殃。民主派24位議員發出緊急聲明，強調有暴徒「見人就打」的惡行簡直無法無天，「更有穿著另類制服的社團人士執行自己一套法律的聯想，欺壓市民。」

▲白衣人昨日闖進西鐵元朗站毆打市民。（圖／路透）

據悉，在事件發生後，許多資深民主黨黨員在臉書轉貼現場施暴影片，指控「元朗黑社會在西鐵站見人就打」，甚至還有人收到網友訊息，拍到當時有警察在地鐵站，但看到黑社會衝入站內調頭就走，懷疑「警黑合作」。

對此，聲明強烈譴責，在昨日的衝突後，政府及警方都沒有任何作為，要求應立即交代元朗事件，並追查毆打市民的暴徒，盡快恢復元朗秩序，保障香港市民的安全。另外，民主黨24名議員也要求，立即與行政長官林鄭月娥會面，商討如何處理香港現況，以及後續的管治危機。

▲24名民主派立法會議員聯合發出聲明。（圖／翻攝民主派議員郭家麒臉書）

據悉，民主黨立法會議員林卓廷昨晚也在港鐵元朗站遭到襲擊，不僅嘴唇被打傷縫18針，頭部也被擊中，目前仍在醫院。據《香港電台》報導，他事後強烈譴責，現場很多市民沒有參與示威，只是經過港鐵卻被粗暴毆打，而警方見到有人手持武器都不作拘捕或登記，甚至視而不見嚴重損害市民對警隊的信心，香港社會絕不能容許。