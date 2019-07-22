　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNN：暴力之夜震撼香港！元朗白衣人狂毆市民　記者直擊警射橡膠子彈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 721香港元朗白衣人毆市民。（圖／路透）

▲ 民眾在元朗目擊穿著白衣、高舉棍棒的男子。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

香港21日晚間的反送中示威在防暴警察發射催淚瓦斯及橡膠子彈、手持棍棒的白衣人突襲西鐵元朗站內的人群後陷入混亂，傷者頭破血流的驚悚畫面在網路上瘋傳。據社群媒體上的影片，蒙面暴徒在元朗站內及地鐵車廂內襲擊身穿黑衣、抗議《逃犯條例》的民眾，造成至少45人受傷送醫，其中5人重傷，1人命危。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，連續7周的大規模遊行後，21日的暴力之夜震撼這座城市。元朗攻擊事件引起民眾擔心，在城市外圍活動的犯罪集團組織正捲入這場政治危機。警方宣稱，趕到現場的2名警察當時身上沒有防護裝備，正在等待增援，因此並未逮捕任何人；22日則聲明指出，不會容忍「暴力行為」，且正積極調查，「以將罪犯繩之以法」。

反送中民眾紛紛批評港警反應太慢，香港民主黨黨員兼元朗區議會南屏選區議員黃偉賢向CNN表示，他向警方表示自己受到威脅後，警方直接開車離開。他進一步指控，警方與普遍被稱為三合會的當地幫派合作，「我們確信，警方和三合會緊密合作、共同掌控香港。」

▲▼香港721反送中示威，警方發射催淚彈、橡膠子彈。（圖／路透）

▲ 一名反送中示威者撿起港警發射的催淚瓦斯。（圖／路透）

CNN指出，元朗發生暴力事件時，大批抗議者還在市中心及上環地區和警方對峙。主辦方宣稱，21日的示威有逾40萬人參加，警方則估算約13.8萬人。遊行剛開始時相當和平，但下午有數千人無視警方命令，越過終點往中聯辦大樓處行進，在大樓附近牆上潑漆、汙損中共國徽。

人群持續湧向市中心時，小規模衝突不斷。一群年輕人以金屬路障擋住警方，防暴警察便使用催淚瓦斯驅散；CNN採訪團隊也目睹警察用橡膠子彈對付丟擲磚塊的示威者。主辦721遊行的香港民間人權陣線要求獨立調查警方非必要的野蠻手段，並釋放此前在街頭衝突中被捕的民眾。

報導提到，隨著反送中示威邁入第7周，港警不斷受到審視。數千名支持政府及警方的示威者因此於20日在添馬公園舉辦集會，宣稱是為了保護香港免受「反送中抗議者的暴力」影響，表示力挺港警。

參加這場集會的39歲媒體人Kay Chan表示，「並不是每個香港人都反對警察。還是有很多人支持他們，也有很多人支持我們的政府。」香港友好協進會榮譽董事藍鴻震也表示，「是誰給我們香港的法治？是誰給我們信心？是香港警方，他們做得很棒。」

▼ 防暴警察發射催淚彈。（圖／路透）

▲▼香港721反送中示威，警方發射催淚彈、橡膠子彈。（圖／路透）

ET快訊
開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年
大雨狂襲台北！東區SOGO淹成河　小巨蛋附近「巨浪狂掃」水淹
提早回家下秒遇恐怖暴雨　她「200M全身濕」狂滴水曝：藥袋全
國安局官員買645萬免稅菸！關務署：估將罰鍰460萬全數查扣

關鍵字：反送中,香港,元朗,白衣人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「100%貓山王威士忌」濃到像奶昔　喝一口榴槤味炸滿口腔

南韓2022擁全球最大水上太陽能發電廠　燒1200億「供百萬戶用電」

冰島50頭領航鯨擱淺「沙堆冒出腐爛鰭」　淒涼空拍畫面曝光

地表最強！美導演奧立佛史東　請普丁當他女兒的教父

除了珍奶剩什麼？櫻花妹恐怖國際觀　對台印象「講北韓話、魚尾獅」

蛋蛋的創傷！他提分手女友崩潰　「熊抱＋扯龍筋」求復合…差點斷根求生

空中瘋狂振翅！她遛狗慘遭大鳥襲擊　專家：關鍵為「棲地重疊」

CNN：第4起自殺讓香港抗爭蒙上陰影　示威者嘆「城市變了」

CNN：暴力之夜震撼香港！元朗白衣人狂毆市民　記者直擊警射橡膠子彈

北韓警告「重啟核武」　蓬佩奧：美韓聯合軍演8月舉行

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

「100%貓山王威士忌」濃到像奶昔　喝一口榴槤味炸滿口腔

南韓2022擁全球最大水上太陽能發電廠　燒1200億「供百萬戶用電」

冰島50頭領航鯨擱淺「沙堆冒出腐爛鰭」　淒涼空拍畫面曝光

地表最強！美導演奧立佛史東　請普丁當他女兒的教父

除了珍奶剩什麼？櫻花妹恐怖國際觀　對台印象「講北韓話、魚尾獅」

蛋蛋的創傷！他提分手女友崩潰　「熊抱＋扯龍筋」求復合…差點斷根求生

空中瘋狂振翅！她遛狗慘遭大鳥襲擊　專家：關鍵為「棲地重疊」

CNN：第4起自殺讓香港抗爭蒙上陰影　示威者嘆「城市變了」

CNN：暴力之夜震撼香港！元朗白衣人狂毆市民　記者直擊警射橡膠子彈

北韓警告「重啟核武」　蓬佩奧：美韓聯合軍演8月舉行

大安區30分鐘飆99.5毫米！水淹到小腿、超商也進水　OL無奈：撐傘也沒用

「吳宗憲只是揪團代訂菜鳥」 內情人士：早就是行之有年的陋習

林佳龍身家逾3億　還清近4000萬房貸

徐小可翻開小孩暑假作業「這是考眼力嗎」　滿滿格子：真的很想幫忙寫

房價漲跌對「自住」沒差？　他點出「20坪血淋淋實例」：一定要殺

比王柏融還特殊　廖敏雄看好劉致榮可以挑戰日職

0723好星運開關│射手開好運，為金牛打打氣

阿隆索遭三振火爆折棒　全壘打大賽奪冠陷大低潮

南投國6橋聳雲天綠雕公園初步成型　最快年底前完成

社區深夜竄惡火！2女童屋內「活活燒死」成焦屍　49歲女「跳樓逃生」身亡

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

國際熱門新聞

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊..

正妹直播玩GTA5　慘被輪流性..

京阿尼生還者　二選一「跳下去或..

她和前男友約複合　2年後妹傳「..

偷渡狂男「攀爬死抓飛機引擎」　..

軍校生跳傘腿軟　被教官丟出飛機

加拿大情侶離奇陳屍偏僻公路

他驚覺妻「養鄰居變小王」　帶剪..

女兒到醫院「領母親遺體辦喪事」..

女斬首母親　頭顱丟鄰居家門口

她想換衛生棉　師：要學會控制月..

裸女陪打「性感高爾夫」好成績獎..

美國土安全部　台灣人國籍就是T..

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後..

更多熱門

相關新聞

白衣人群毆港民「卻未被捕」　港警回應了！

香港民眾為了反對修訂《逃犯條例》，昨（21）日再度走上街頭，不料在今（22）日凌晨1點多時，突然出現上百名身穿白衣、戴白色頭盔及口罩的男子，進入元朗西鐵站內毆打民眾和記者，當警方到場後，這群白衣男便火速離去，有媒體詢問警方為什麼不逮捕施暴者，對方卻說「身穿白衣不等於有參與打鬥，所以並未逮捕任何一人。」

白衣人闖車廂暴打！青年跪地求不要再打

元朗白衣男打人後「心臟病發」倒地

香港變煉獄！主播狂奔救人…慘被元朗白衣人「爆頭往死裡打」

沒半個白衣人被逮　警：沒看到有武器

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

滿滿蜆仔只要100！他見底部機關心涼了

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！父母竄逃…港星氣炸嗆警

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網轟想紅

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面