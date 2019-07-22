「LINE訊息查證」平台正式上線　疑似假訊息可以問它

▲LINE台灣董事總經理陳立人宣布「LINE訊息查證」平台正式上線 。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

「LINE訊息查證」平台今（22）日正式上線， LINE台灣董事總經理陳立人鼓勵用戶，未來只要看在LINE接收到可疑的訊息，就可以透過「LINE訊息查證」官方帳號和官方網站，即時辨識可疑訊息真偽，降低假訊息再次散播。

資訊快速傳播的時代，世界各國都受到假訊息流傳的困擾，因此在台灣擁有2,100萬月活躍用戶的LINE通訊軟體，攜手行政院啟動「數位當責計劃」，鼓勵用戶從「被動轉傳」假訊息的一方，轉化為「主動查證」的影響者，以「杜絕」、「擴散」、「預防」三面向來對抗假訊息。

▲台灣民眾對於假訊息的的意識與敏感度不足。（圖／LINE提供）

陳立人表示，為了因應「LINE訊息查證」平台上線，LINE官方針對台灣民眾進行統計，根據「可疑訊息辨別與查證質化與量化」調查指出，1000名受訪者中，46%表示過去6個月有收到或看過網路上的可疑訊息，但是只有33%會主動進行查證，而最後僅25%會轉傳查證後的正確訊息。

陳立人指出，這其中甚至有9%的民眾覺得是可疑訊息，卻依舊沒有進行查證，但其實假訊息輕則影響生活，重則危害人身安全，甚至造成社會亂象，可是數據顯示民眾對於假訊息的意識與敏感度不足，雖有部分用戶具有基本辨識能力，但主動查核意願及分享正確資訊的行動力仍偏低。

▲用戶最常收到「政治」、「交通災害」、「健康」、「生活」等議題的可疑訊息。（圖／LINE提供）



陳立人進一步指出，用戶最常收到的假訊息類別，主要是「政治」、「交通災害」、「健康」、「生活」等與切身相關的題目，所以「LINE訊息查證」平台首波與4大中立查核機構攜手，包含台灣事實查核中心、MyGoPen、真的假的、蘭姆酒吐司，提供正確且中立的查核訊息。

陳立人強調在訊息查證的過程中，「公共事務」與「生活」相關主題的查證困難度較低，因此也與行政院合作「行政院澄清專區」，透過政府或官方公告來進行查核的結果可信度高，讓用戶可以看到由政府相關部門第一時間澄清，所有關於國安、民生、災防等的重大訊息。