懶人包／實測「LINE訊息查證」秒回覆　5步驟讓你不被騙

▲「LINE訊息查證」平台正式上線 。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

「LINE訊息查證」平台今（22）日正式上線，簡單只要5個步驟就可以求證可疑訊息，如果訊息已經查核過，就會秒回覆是否為「澄清」、「不實」、「部分事實」、「真實」的答案，如果訊息尚未核實，則會交由查核機構。

▲搜尋 「訊息查證」即可加入好友。（圖／翻攝LINE）

根據記者實測，只要在LINE官方帳號搜尋「訊息查證」，就可以加入「LINE訊息查證」官方帳號，平台選單有「最新查核訊息」、「訊息查證」、「即時議題看板」、「如何使用」的選項。

▲「LINE訊息查證」平台選單 。（圖／翻攝LINE）

實際點選「如何使用」，就會出現教學5步驟，用戶只要把在聊天室中收到的可疑訊息，直接「轉傳」文字訊息、報導連結到「LINE訊息查證」官方帳號，便可獲得進一步的查證結果。

▲「LINE訊息查證」5步驟求證答案 。（圖／翻攝LINE）

實際把可疑訊息轉貼到「訊息查證」，如果訊息已經查核過，就會秒回覆是否為「澄清」、「不實」、「部分事實」、「真實」的答案，如果訊息尚未核實，就會詢問用戶，是否要回報給查核單位進行查核。

▲尚未查核訊息可以回報給查核單位 。（圖／翻攝LINE）

實際點選「最新查核訊息」，就可以進入「LINE訊息查證」官方網站首頁，並列表所有已經被查核的內容，讓用戶可以快速閱讀已查核文的結果列表，且以「澄清」、「不實」、「部分事實」、「真實」等4個標籤分類。

▲「LINE訊息查證」官方網站首頁列表「已查核」、「TOP 10話題」。（圖／翻攝LINE）

實際點選「即時議題看板」，就可以看到官方網站設置的「TOP 10話題」，包括回報數及關注數最多的內容，讓用戶可以看到最熱門的舉報訊息，而且只要按下「關注」就可已收藏該篇訊息。

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