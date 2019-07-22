LINE訊息查證非柯南！ 這10項主題無法查核

▲「LINE訊息查證」平台正式上線 。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

「LINE訊息查證」平台今（22）日正式上線，未來只要看在LINE接收到可疑的訊息，就可以透過「LINE訊息查證」官方帳號和官方網站，即時辨識可疑訊息真偽，降低假訊息再次散播，但是有10項主題無法查核，舉例像是政治、公投、選舉等等。

根據「LINE訊息查證」平台服務規範，舉凡政治、公投、選舉、腥擅色、個人隱私及名譽傷害、交友、侵權直播、藥品販售、金融交易、個人主觀意見或評論等事項將無法查證，而且可能會有相關的限制。

▲LINE台灣董事總經理陳立人 。（圖／LINE提供）

至於可以查核的內容，會不會有查不到明確答案的問題，LINE台灣董事總經理陳立人表示，目前沒有預作限制，只是可能會發現有些特別的內容，可能會查不到明確的結果，但是也可能會有涵蓋好幾種結果的可能性。



同時，陳立人表示，「LINE訊息查證」平台現階段只能做到文字方面的假訊息求證，至於影片、照片的真偽，雖然用戶還是可以轉貼進平台，但是機器學習需要時間，所以查證就會比較辛苦，需要累積大量數據資料，這部分研發團隊仍會持續努力。

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