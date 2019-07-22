　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

疑似收到假訊息該怎麼做？　「LINE訊息查證」平台使用教學

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲疑似假訊息可以問它！　「LINE訊息查證」平台正式上線 。（圖／LINE提供）

▲LINE台灣董事總經理陳立人宣布「LINE訊息查證」平台正式上線 。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

「LINE訊息查證」平台今（22）日正式上線，但是當用戶真的接收到可疑的訊息時，到底該怎麼使用平台來查證訊息的真偽呢？ LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE訊息查證是透過用戶「主動」轉貼的方式來求證，平台首波攜手合作的4大中立查核機構將會給予查核結果。

▲疑似假訊息可以問它！　「LINE訊息查證」平台正式上線 。（圖／LINE提供）

▲只要掃QR Code就可加入「LINE訊息查證」平台 。（圖／LINE提供）

當用戶接收到可疑的訊息，首先可以透過QR Code掃描，或是直接在LINE官方帳號搜尋，將「LINE訊息查證」官方帳號加為好友，用戶只要把在聊天室中收到的可疑訊息，直接「轉傳」文字訊息、報導連結到「LINE訊息查證」官方帳號，便可獲得進一步的查證結果。

▲疑似假訊息可以問它！　「LINE訊息查證」平台正式上線 。（圖／LINE提供）

▲只要把可疑訊息轉傳到「LINE訊息查證」平台 ，就可以獲得正確且中立的查核訊息。（圖／LINE提供／點圖放大）

當用戶「轉傳」可疑訊息之後，如果過去已有查核報導在資料庫中，查證小幫手就會自動判斷真偽，即時提供用戶查證結果，但如果用戶「轉傳」的可疑訊息尚未查核，「LINE訊息查證」平台就會提報給專業查核單位，待釐清後再盡快回傳正確資訊給予用戶。

▲疑似假訊息可以問它！　「LINE訊息查證」平台正式上線 。（圖／LINE提供）

▲「LINE訊息查證」官方帳號可以直接連接網站首頁。（圖／LINE提供）

「LINE訊息查證」平台首波攜手合作的4大中立查核機構，包含台灣事實查核中心、MyGoPen、真的假的、蘭姆酒吐司，未來將會提供用戶正確且中立的查核訊息，並透過用戶的共同參與，累積查證資料庫的大數據，藉此優化系統的判斷依據，讓用戶可以更快速的得到回覆內容。

▲疑似假訊息可以問它！　「LINE訊息查證」平台正式上線 。（圖／LINE提供）

▲LINE訊息查證官方網站可以看到所有已查核的文章內容。（圖／LINE提供／點圖放大）

點選平台中的「即時議題看板」，就可以進入「LINE訊息查證」官方網站首頁，並在最上方可以看到所有已經被查核的文章內容，讓用戶可以快速閱讀已查核文的結果列表，且以「澄清」、「不實」、「部分事實」、「真實」等4個標籤分類。

▲疑似假訊息可以問它！　「LINE訊息查證」平台正式上線 。（圖／LINE提供）

▲「TOP 10話題」可以讓用戶看到現在最夯的查核內容。（圖／LINE提供）

同時，「LINE訊息查證」官方網站設置回報數及關注數最多的「TOP 10話題」，讓用戶可以看到最熱門的舉報訊息，而且只要按下「關注」就可已收藏該篇訊息，並在查核完畢之後收到推播通知，舉例像是「分類話題」中的「公共事務」，就會呈現行政院最新澄清的新聞快訊。

▲疑似假訊息可以問它！　「LINE訊息查證」平台正式上線 。（圖／LINE提供）

▲LINE TODAY首頁有「謠言破解」專區。（圖／LINE提供／點圖放大）
 
此外，LINE TODAY首頁的今日頭條下方也增設「謠言破解」專區，刊登各大查核機構所查證過的查核結果、行政院重點即時澄清新聞和各媒體平台的部分查核報導，讓已查核過的內容有更廣大的觸及面，有效降低可疑訊息及錯誤資訊散播的現象。

ET快訊
兒子旁「斷手拿手機自拍」！放大螢幕一看嚇壞　爸：快去收驚
手扶梯吃人！6旬婦「下半身卡縫隙」30分鐘痛炸...左腿慘被

關鍵字：LINE,假訊息,LINE訊息查證,行政院澄清專區

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

疑似收到假訊息該怎麼做？　「LINE訊息查證」平台使用教學

「LINE訊息查證」平台正式上線　疑似假訊息可以問它

NT-D系統發動！OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

疑似收到假訊息該怎麼做？　「LINE訊息查證」平台使用教學

「LINE訊息查證」平台正式上線　疑似假訊息可以問它

NT-D系統發動！OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱

疑「喵星人」突現身閃避不及　拖板車直撞安全島「2燈桿連根鏟」

短短5天第3件！高雄再傳警車遭撞　無照男「猛倒車」撞毀車門：我太緊張

新台幣兌美元今日開盤貶值4分　以31.09元開出

虎要防小人暗算！12生肖「本週運勢」曝...你運旺到炸嗎？

雲端最前線／台東熱氣球嘉年華登場 萬名遊客朝聖

陳偉殷對道奇中繼2局失1分　飆出3K久違近1個月的三振

老公人呢！她修遍家中12樣電器…怨「我主修英文欸」　網：萬能科大畢業？

臉部保養做再多「夏日肌膚」還是乾燥、冒痘？皮膚好壞竟與「它」有關！

元朗白衣人無差別攻擊！大肚孕婦被毆倒地、男背部開花「全是血痕」

隋棠「深V穿超辣」被搭訕抱緊緊！　4歲兒Max吃醋氣到眼眶紅

菲男得神秘疾病臉腫3倍大！　無力負擔醫療費...放棄治療　

3C家電熱門新聞

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

疑似收到假訊息該怎麼做？　「L..

「LINE訊息查證」平台正式上..

台灣之星傳偷改資費合約違約金

OPPO獨角獸鋼彈定製版行動電..

蘋果iOS 13釋出Beta ..

LINE貼圖下殺至12元　今夏..

彩虹蘋果Logo可望回歸

比爾蓋茲不解：為何Google..

馬斯克新創Neuralink「..

間諜程式Pegasus再進化！..

中華電「青春無敵」活動來了

「最接近實機」的iPhone ..

訪談／谷歌人工智慧助理超乎想像

更多熱門

相關新聞

「LINE訊息查證」平台正式上線　疑似假訊息可以問它

「LINE訊息查證」平台今（22）日正式上線， LINE台灣董事總經理陳立人鼓勵用戶，未來只要看在LINE接收到可疑的訊息，就可以透過「LINE訊息查證」官方帳號和官方網站，即時辨識可疑訊息真偽，降低假訊息再次散播。

台南淹水「假的」！蘇貞昌：救災治水不分藍綠

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

選擇障礙！熊大、萊恩新品一次來

陳菊：海內外團結是守護台灣最大力量

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

快訊／4縣市大雨特報　連2天防午後大雷雨

老屁孩硬停專用車位　還狂酸婦孺

牧草粉碎機奪命！高大成：痛苦指數直逼最高級

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜地

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民

證據曝光！李棟旭拍戲拍一半　趕去看101練習生

石虎陳屍路邊以為遭路殺　竟是被咬

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面