疑似收到假訊息該怎麼做？　「LINE訊息查證」平台使用教學

▲LINE台灣董事總經理陳立人宣布「LINE訊息查證」平台正式上線 。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

「LINE訊息查證」平台今（22）日正式上線，但是當用戶真的接收到可疑的訊息時，到底該怎麼使用平台來查證訊息的真偽呢？ LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE訊息查證是透過用戶「主動」轉貼的方式來求證，平台首波攜手合作的4大中立查核機構將會給予查核結果。

▲只要掃QR Code就可加入「LINE訊息查證」平台 。（圖／LINE提供）

當用戶接收到可疑的訊息，首先可以透過QR Code掃描，或是直接在LINE官方帳號搜尋，將「LINE訊息查證」官方帳號加為好友，用戶只要把在聊天室中收到的可疑訊息，直接「轉傳」文字訊息、報導連結到「LINE訊息查證」官方帳號，便可獲得進一步的查證結果。

▲只要把可疑訊息轉傳到「LINE訊息查證」平台 ，就可以獲得正確且中立的查核訊息。（圖／LINE提供／點圖放大）

當用戶「轉傳」可疑訊息之後，如果過去已有查核報導在資料庫中，查證小幫手就會自動判斷真偽，即時提供用戶查證結果，但如果用戶「轉傳」的可疑訊息尚未查核，「LINE訊息查證」平台就會提報給專業查核單位，待釐清後再盡快回傳正確資訊給予用戶。

▲「LINE訊息查證」官方帳號可以直接連接網站首頁。（圖／LINE提供）

「LINE訊息查證」平台首波攜手合作的4大中立查核機構，包含台灣事實查核中心、MyGoPen、真的假的、蘭姆酒吐司，未來將會提供用戶正確且中立的查核訊息，並透過用戶的共同參與，累積查證資料庫的大數據，藉此優化系統的判斷依據，讓用戶可以更快速的得到回覆內容。

▲LINE訊息查證官方網站可以看到所有已查核的文章內容。（圖／LINE提供／點圖放大）

點選平台中的「即時議題看板」，就可以進入「LINE訊息查證」官方網站首頁，並在最上方可以看到所有已經被查核的文章內容，讓用戶可以快速閱讀已查核文的結果列表，且以「澄清」、「不實」、「部分事實」、「真實」等4個標籤分類。

▲「TOP 10話題」可以讓用戶看到現在最夯的查核內容。（圖／LINE提供）

同時，「LINE訊息查證」官方網站設置回報數及關注數最多的「TOP 10話題」，讓用戶可以看到最熱門的舉報訊息，而且只要按下「關注」就可已收藏該篇訊息，並在查核完畢之後收到推播通知，舉例像是「分類話題」中的「公共事務」，就會呈現行政院最新澄清的新聞快訊。

▲LINE TODAY首頁有「謠言破解」專區。（圖／LINE提供／點圖放大）



此外，LINE TODAY首頁的今日頭條下方也增設「謠言破解」專區，刊登各大查核機構所查證過的查核結果、行政院重點即時澄清新聞和各媒體平台的部分查核報導，讓已查核過的內容有更廣大的觸及面，有效降低可疑訊息及錯誤資訊散播的現象。