一道雷劈來！「45000桶」金賓波本威士忌被火吞噬　足球場大倉庫燒成灰燼

▲金賓波本威士忌位在美國肯塔基州的2座倉庫在2日晚間11點半時發生大火，火勢燒到3日。（圖／路透，下同。）

國際中心／綜合報導



有世界第一美譽的金賓波本威士忌（Jim Beam），位在美國肯塔基州的2座倉庫在當地時間2日晚間11點半時發生大火，起火原因疑似是被閃電擊中。據了解，倉庫內多達「4萬5千桶」波本威士忌面臨被火吞噬的危機，當局派出了40名的消防人員前往現場努力控制大火，因為威士忌本身的酒精成分導致困難度增加。

綜合外媒報導，伍德福德縣緊急管理部總經理錢德勒（Drew Chandler）表示，周二晚上有2個倉庫起火，消防員有將其中一個倉庫的火勢撲滅，但另一個倉庫持續燃燒多個小時。錢德勒還補充，大火可能是由閃電引起的，其中一個倉庫被擊中，導致火勢蔓延到另一座倉庫。

▲倉庫內多達「4萬5千桶」波本威士忌面臨被火吞噬的危機。

據了解，在消防人員緊急救火當下，附近的一條道路還因此關閉。錢德勒也補充，消防人員可能要到3日晚間才能將全部的火勢控制住，因為倉庫規模相當龐大，相當於一個足球場的面積，且高達6.7層。

2018年時，肯塔基州巴德斯敦的一個倉庫在建築工程中倒塌，當時有大約1萬8千桶的波本威士忌破裂，流入附近水道中殺死了約1000條魚。