一道雷劈來！「45000桶」金賓波本威士忌被火吞噬　足球場大倉庫燒成灰燼

▲金賓波本威士忌位在美國肯塔基州的2座倉庫在2日晚間11點半時發生大火,火勢燒到3日。(圖/路透,下同。)

國際中心/綜合報導



有世界第一美譽的金賓波本威士忌(Jim Beam),位在美國肯塔基州的2座倉庫在當地時間2日晚間11點半時發生大火,起火原因疑似是被閃電擊中。據了解,倉庫內多達「4萬5千桶」波本威士忌面臨被火吞噬的危機,當局派出了40名的消防人員前往現場努力控制大火,因為威士忌本身的酒精成分導致困難度增加。

綜合外媒報導,伍德福德縣緊急管理部總經理錢德勒(Drew Chandler)表示,周二晚上有2個倉庫起火,消防員有將其中一個倉庫的火勢撲滅,但另一個倉庫持續燃燒多個小時。錢德勒還補充,大火可能是由閃電引起的,其中一個倉庫被擊中,導致火勢蔓延到另一座倉庫。

▲倉庫內多達「4萬5千桶」波本威士忌面臨被火吞噬的危機。

據了解,在消防人員緊急救火當下,附近的一條道路還因此關閉。錢德勒也補充,消防人員可能要到3日晚間才能將全部的火勢控制住,因為倉庫規模相當龐大,相當於一個足球場的面積,且高達6.7層。

2018年時,肯塔基州巴德斯敦的一個倉庫在建築工程中倒塌,當時有大約1萬8千桶的波本威士忌破裂,流入附近水道中殺死了約1000條魚。

8+ hours later, the fire continues to burn at this Jim Beam property in Woodford County. Emergency Management officials tell me they expect it to last for several more hours. @LEX18News pic.twitter.com/RHqJrQ36xd