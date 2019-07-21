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社會 社會焦點 保障人權

飆速連撞3車險害命！落跑惡駕駛「狠踹警察」...冷血問：人死了沒？

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記者黃苑瑜／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮21日清晨4時許發生一起肇逃車禍事件，駕駛黑色轎車的謝姓男子高速行駛，先是衝撞機車後逃逸，接著再撞上貨車和路旁的休旅車才停住。警方到場後，謝男態度相當惡劣，不但狠踹警察還冷血的問：「人死了沒？」警方訊後依肇事逃逸、傷害罪嫌將他送辦。

▲▼宜蘭男子連撞3車逃逸。（圖／東森新聞）

▲一名駕駛黑色轎車的謝姓男子連撞3車逃逸還踹警察。（圖／東森新聞，下同）

謝姓駕駛在興東路上高速行駛，連撞3車才停下，而警方到達時不僅不配合，還一度企圖要攻擊員警，態度非常囂張；附近目擊店家表示，原本在睡覺，聽到外面傳來巨大碰撞聲被驚醒，「他（謝男）踹警察很可惡，沿路順著撞過去，完全不顧人家安危，在路口撞到一人（機車騎士），下來看一下又駕車逃逸，逃走可能因為緊張所以再撞上貨車和休旅車。」

▲▼宜蘭男子連撞3車逃逸。（圖／東森新聞）

▲謝男肇事逃逸還冷血問「人死了沒」。

從畫面中可見，黑色轎車速度非常快，大力撞及後引擎蓋被掀起、車頭全毀，而休旅車後半部也整個凹陷脫落，零件噴散一地。遭撞的機車和貨車駕駛受到輕傷送醫，而肇事的謝男經酒測值為零，但撞車逃逸又攻擊警方，訊後被依肇事逃逸、傷害罪嫌送辦。

▲▼宜蘭男子連撞3車逃逸。（圖／東森新聞）

▲休旅車後半部被撞凹陷。

▲▼宜蘭男子連撞3車逃逸。（圖／東森新聞）

▲附近店家表示謝男態度惡劣踹警察。

▲▼宜蘭男子連撞3車逃逸。（圖／東森新聞）

▲▼宜蘭男子連撞3車逃逸。（圖／東森新聞）

▲謝男高速行駛，衝撞力道相當大，零件噴飛散落滿地。

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關鍵字：宜蘭,羅東,車禍,機車,休旅車,貨車,踹警察,肇事逃逸,態度,惡劣

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