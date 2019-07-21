衝撞貨車「推行5公尺」4機車全倒　他「開口笑」落跑卻留下大牌

記者陳玉／台中報導

台中林姓男子6月底開著車到南區台中路工作，當他進到店內與顧客交談時，聽聞巨大碰撞聲，外出一查看驚見貨車後方遭人追撞，路旁機車行的4部待售機車也如「保齡球式」全倒，現場也尋獲1面車牌；警方以車牌著手調查，並調閱監視器，循線找到肇事蕭男，他向警稱，自己精神不濟才會撞車，但對於撞後為何不停車報警，都回答不出來，後續警方也依規定舉發。

▲肇事男衝撞後，車頭成「開口笑」還落跑，但因不慎遺落前車牌，警迅速查獲到案。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



第三警交通分隊6月底獲報，林男稱把公司貨車停放在台中路的路邊時，遭不明車輛撞上；從監視器可見，林男將貨車停放路旁後，蕭男從後方一路右偏行駛，未減速直撞貨車後方，撞擊力道之大將貨車往前推行約5公尺，一旁機車行停在路旁的4部待售機車也無辜遭受波及，蕭男駕駛的休旅車更成「開口笑」，他卻未停下直接落跑，但前車牌卻意外遺留在現場。

▲台中貨車停放路邊卻遭衝撞，肇事男到案稱「精神不濟才撞車」。



警以車牌調查，並調閱監視器找到肇事蕭男，他稱當時自己精神不濟才會撞上路旁機車，但對為何撞後沒有下車查看、直接離去，蕭男都回答不出來；分隊長蔡興邦表示，蕭男因故擦撞上路旁車輛，事故後沒有依規定處置，依道路交通條例62條，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處新台幣1千元至3千元罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。