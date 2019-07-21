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惡劣！58歲色阿伯丟90元「買可樂」　15歲可憐少女自己脫光還介紹朋友　

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲包男被控強制猥褻15歲少女，法院認為他不知道少女未滿16歲，且犯行僅屬性騷，判無罪。（圖／123RF）

記者羅志華／新北報導

新北1名包姓男子於2017年間，對鄰居1名輕度智能障礙的15歲少女摸腿猥褻，還企圖性侵少女，後因少女怕痛作罷。法院審理時，認為包男摸大腿被少女撥開後就停手，僅屬性騷行為；且2人交流期間，少女並未表明自己僅15歲，無法證明包男觸犯加重強制猥褻、加重強制性交未遂，因此判他無罪。

據判決，58歲的包男遭控於2017年2、3月間，在住處見少女智能障礙可欺，違反她意願隔著衣褲撫摸大腿，更脫下少女衣褲舔下體、企圖硬上，直到少女喊痛才罷手。檢方依加重強制猥褻、加重強制性交未遂等罪起訴。

包男到案後辯稱，少女因缺錢花用，不但讓他摸大腿還找他嘿咻，2人談好價錢後才開始辦事，衣褲也是少女自己脫的；後來少女喊痛他也沒插入，且根本不知少女當時未滿16歲。

少女證稱，事發當天包男在住處隔著褲子摸她大腿，她覺得不舒服撥開，事後包男給了她一些零錢；每次去包男家，對方都會給她錢。後來她因缺錢找上包男，包男說想要嘿咻，她就自己脫掉衣褲，讓包男舔她下體，後來因為怕痛將包男推開，包男也沒有插入還給了她8、90元。事後她還介紹缺錢的朋友去找包男，「妳跟他做就有錢拿」；少女友人也證稱，與包男嘿咻後，他都會請客吃東西或給錢。

法官認為，綜合包男與少女的證詞可知，包男當時是突然摸少女大腿，遭少女撥開後就沒再觸摸，難認包男有用強暴、脅迫等手段，且與一般猥褻行為不同，應屬性騷行為；性侵部分，若少女真遭包男侵犯，又怎麼會介紹朋友與包男性交易，可見包男辯稱足以採信。

另外，少女也證稱不曾對包男提及自己領有身心障礙證明及實際年齡；法官認為，包男與少女僅鄰居關係，難以知道少女未滿16歲。且審理期間少女問答無礙，包男辯稱不知少女有智能障礙，也不是全然不能採信，因此認定包男主觀上難認少女未滿16歲或智能障礙，也無法證明他觸犯加重強制猥褻、加重強制性交未遂等罪，判他無罪。

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關鍵字：15歲,少女,智能障礙,加重強制猥褻,加重強制性交

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