　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

藥廠富商偷吃遭「仙人跳」拍下動作片　匪開口只要：安排和馬英九合照

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市李姓男子與呂姓女子為外遇關係，呂女竟以LINE向李妻嗆聲離開李男。（示意圖／視覺中國CFP）

▲製藥公司的林姓富商外遇王姓女子，卻遭對方偷拍錄下性愛光碟。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃苑瑜／台北報導

一名長期支持前總統馬英九的林姓製藥公司富商，4年前與王姓女子外遇遭設局偷拍下性愛光碟，被威脅「幫安排與馬英九合照」。林男要求取回光碟，卻被王女告發涉犯誣告，但檢方偵辦後，林男獲不起訴處分，王女反而挨告。台北地方法院審理，依誣告罪將王女判處1個月有期徒刑確定，不可易科罰金。

判決指出，在台灣代理、銷售大陸藥品的已婚林姓富商，自稱與前總統馬英九關係良好。2015年11月間，他2度前往王女的美甲工作室及住處偷情，被王女預先架設的網路監視錄影設備偷拍並上傳至雲端，同時燒錄光碟，交給友人金姓男子。

金姓男子取得光碟後，2度打電話威脅林男，要求幫忙安排與時任總統的馬英九合照，否則將向媒體公佈性愛影片。對此林男控告2人妨害秘密及恐嚇，王女矢口否認犯行，並反控對方誣告；後來2人被查出涉嫌偷拍及恐嚇的罪證，分別判處王女3個月徒刑、金男6個月徒刑，而林男被控誣告部分則獲不起訴。

之後林男針對被控誣告的部分向王女提起反訴。經台北地院審理認為，王女當時控告林男時，指對方誣告她妨害秘密、恐嚇取財都不是事實；然而她卻因被控偷拍及恐嚇案偵訊時坦承犯行，由此顯見王女明知林男並未誣告她，但她卻反控對方誣告，因此不採信她的辯詞，依誣告罪判處她1個月有期徒刑確定。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

【更多新聞】

偷機車接安親班女兒後丟路邊　他扯「車主認識我爸爸」本尊打臉
 

ET快訊
影印機卡紙！超商店員堅持要他付2塊...爭不過怒撕紙張：我付
超狂大雷雨襲北北桃！12縣市大雨特報　氣象局：今天持續時間久

關鍵字：馬英九,仙人跳,性愛光碟,合照,富商,總裁

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞見小偷衝上前抓人追丟　回家驚見「門鎖被砸」項鍊現金全不見

池府王爺繞境「騎士碎唸擋路」　陣頭不開心秒變街頭快打擂台

超商大夜男「紙箱遮監視器」…1個月狂竊110萬！錢全存戶頭：也沒偷那麼多

影／牧草粉碎機恐怖奪命！可辨部位僅剩「11塊」...高大成：痛苦指數直逼最高級

偷拍狼潛GJ21動漫嘉年華猛攝裙底　女COSER霸氣怒喊：當我吃素！

被女友家人告性侵　親密影片中「她赤裸調鏡頭」還他清白

藥廠富商偷吃遭「仙人跳」拍下動作片　匪開口只要：安排和馬英九合照

快訊／新莊女子獨搭電梯上17樓！脫下紅白拖、放下包整齊排好…下秒墜地

台中塑膠工廠「堆廢棄物」引發大火！　警消到場灌水馳援

快訊／花蓮翡翠谷「溪水暴漲」　4民眾受困待援中

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

韓國瑜勘災轟政府「只指責高雄」 駁神隱20小時：我沒有喘過一口氣

韓國瑜怒嗆NCC：眼瞎、耳聾嗎　「報我多一點就是壞學生？」

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

高雄淹水韓國瑜「公務飯局」挨轟　柯文哲：極端氣候大家不要笑

王力宏深情演繹《夢一場》　二胡Solo一進..那英熱淚盈眶

撞見小偷衝上前抓人追丟　回家驚見「門鎖被砸」項鍊現金全不見

池府王爺繞境「騎士碎唸擋路」　陣頭不開心秒變街頭快打擂台

超商大夜男「紙箱遮監視器」…1個月狂竊110萬！錢全存戶頭：也沒偷那麼多

影／牧草粉碎機恐怖奪命！可辨部位僅剩「11塊」...高大成：痛苦指數直逼最高級

偷拍狼潛GJ21動漫嘉年華猛攝裙底　女COSER霸氣怒喊：當我吃素！

被女友家人告性侵　親密影片中「她赤裸調鏡頭」還他清白

藥廠富商偷吃遭「仙人跳」拍下動作片　匪開口只要：安排和馬英九合照

快訊／新莊女子獨搭電梯上17樓！脫下紅白拖、放下包整齊排好…下秒墜地

台中塑膠工廠「堆廢棄物」引發大火！　警消到場灌水馳援

快訊／花蓮翡翠谷「溪水暴漲」　4民眾受困待援中

安心亞辣開低胸挺C.T.O　團員羞認是理想型：喜歡有才華、能幹的女生

韓國瑜勘災「神隱20小時」被罵翻　王金平緩頰：李四川掌握所有災情

出席兩岸黃氏宗親會宣傳購物節　盧秀燕：大陸也可參加抽獎

瓊斯盃／懷舊牌管用　恰克與飛鳥日本新生代還能跟著唱

中職／期待國際賽再會洪總　李承燁：12強日本決賽見

比手掌大！台南晶英ROBIN’S鐵板燒推出紐西蘭「黑金鮑魚」

網瘋傳台南「淹黃水」有誰關心過！　市府怒斥：拿去年罵今年的假消息

把水戴在耳朵上　夏季最清涼的配件「水感耳環」

啦啦隊Yuri被色鬼纏身「男的壓在我上面」...起床雙腿瘀青：每天做惡夢！

他進社區地下停車場...車位上「掛滿30顆結界」：會害死人！要求立刻撤下

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

生前叮嚀「不用等我回家」！19..

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身..

自撞害死3富商友　2年後他癌逝

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜..

蘆洲汽車撞公車　轎車駕駛送醫不..

17歲妹掙扎喊不要！　副理強X..

父跌入碎草機成肉醬慘死　兒：老..

畫面曝！轎車遭機車高速衝撞　騎..

刷卡加油竟刷到別人的卡還吃官司

工人墜碎草機亡　僅11屍塊可辨..

快當爸拚賺錢　他太累爆撞電線桿

準機師遭姊夫賞綠帽！妻發展「芒..

即／士林劍潭公園　驚傳暗夜惡火

更多熱門

相關新聞

韓國瑜致電馬英九　馬回他這兩個字

國民黨初選結果於15日出爐，由高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大選。桃園市議員黃敬平透露，韓國瑜除了拜會前新北市長朱立倫、國民黨前主席連戰，更致電給前總統馬英九，而馬英九回他「加油」。黃敬平也認為，整合關鍵就在這幾天，且在這個月。

馬英九：小英任內少3.2萬新生兒

馬英九質疑軍機影響生育　空軍這麼回

馬英九稱「軍機飛來飛去影響生育」　總統府傻眼批荒謬

馬英九：軍機飛來飛去影響生育意願

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

新手逛好市多…一張火腿照讓萬人崩潰

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話了

生前叮嚀「不用等我回家」！19歲騎士遭撞慘死

國考妹受夠「恐怖AA制」放生網讚翻

Gogoro騎士騎高雄：被Google地圖雷！　住戶說話了

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身分逆轉

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

88.8萬Kawasaki重機展舞台轉倒

薩諾斯軍團《復仇者4》1個角色沒死

獨家／毛弟爆熱戀台劇正妹女星！

更多

最夯影音

更多

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面