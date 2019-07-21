藥廠富商偷吃遭「仙人跳」拍下動作片　匪開口只要：安排和馬英九合照

▲製藥公司的林姓富商外遇王姓女子，卻遭對方偷拍錄下性愛光碟。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃苑瑜／台北報導

一名長期支持前總統馬英九的林姓製藥公司富商，4年前與王姓女子外遇遭設局偷拍下性愛光碟，被威脅「幫安排與馬英九合照」。林男要求取回光碟，卻被王女告發涉犯誣告，但檢方偵辦後，林男獲不起訴處分，王女反而挨告。台北地方法院審理，依誣告罪將王女判處1個月有期徒刑確定，不可易科罰金。

判決指出，在台灣代理、銷售大陸藥品的已婚林姓富商，自稱與前總統馬英九關係良好。2015年11月間，他2度前往王女的美甲工作室及住處偷情，被王女預先架設的網路監視錄影設備偷拍並上傳至雲端，同時燒錄光碟，交給友人金姓男子。

金姓男子取得光碟後，2度打電話威脅林男，要求幫忙安排與時任總統的馬英九合照，否則將向媒體公佈性愛影片。對此林男控告2人妨害秘密及恐嚇，王女矢口否認犯行，並反控對方誣告；後來2人被查出涉嫌偷拍及恐嚇的罪證，分別判處王女3個月徒刑、金男6個月徒刑，而林男被控誣告部分則獲不起訴。

之後林男針對被控誣告的部分向王女提起反訴。經台北地院審理認為，王女當時控告林男時，指對方誣告她妨害秘密、恐嚇取財都不是事實；然而她卻因被控偷拍及恐嚇案偵訊時坦承犯行，由此顯見王女明知林男並未誣告她，但她卻反控對方誣告，因此不採信她的辯詞，依誣告罪判處她1個月有期徒刑確定。

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