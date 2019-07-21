刷卡消費可「加碼擁抱和親吻」！　外籍型男推銷保養品遭控性騷

圖文／鏡週刊



台北街頭最近出現打著「法國、以色列保養品」名號的集團，在各大百貨、捷運站周邊設櫃，並找來外籍型男向女性消費者搭訕、推銷，但卻爆發強迫刷卡、商品標示不實、超過保存期限等問題。更誇張的是，這些外籍男子還會趁機對女性消費者毛手毛腳，已有被害人提告性騷擾。本刊調查，這個集團光在台北就有41個專櫃，消費糾紛多達47起，相關單位有必要嚴加規範。

美妝用品消費糾紛案例 2017年12月，新北市：一名陳姓女子拿400元體驗券去做臉，被遊說消費4萬元，隨即後悔要求解約，業者卻以「賣化妝品，免費送美容服務」，指商品可帶走，但無法退費，讓陳女難以接受，全案經新北市法制局介入協調

2016年5月，台中市：一名謝姓男子，被路邊的美容推銷人員招攬體驗，結果先後分期買下2套9萬6千元的療程，幾個月後想解約，卻被融資公司要錢，才了解原來美容機構跟錢莊合作，只要違約就必須付出高額利息

2010年4月，台北市：一名羅姓女子赴生活用品百貨逛街，遇到專櫃小姐以送免費試用保養品為由要求填問卷，結果卻變相刷卡7萬元購買商品，最後只拿回1萬8千元

「那天被一個又高又帥的老外拐進店裡，接著就遇到一連串麻煩，讓我感到很不舒服！」小雯（化名）回想不愉快的消費經過，說自己只是到該店參觀，結果不但被強迫推銷，還遭到外籍男子性騷擾，至今仍餘悸猶存，一想到就會渾身發抖。



鼓吹刷卡 加碼擁吻

小雯對本刊表示，今年4月2日晚間下班後，獨自走在台北東區街頭，經過復興南路一段一間名為「L'CORE PARIS Taiwan」的店面，被一名女店員及自稱該公司股東的外籍男子攔下，對方用免費保養品作為誘餌，引導她入店。

進入店裡後，外籍男子先是讚美小雯的語言能力不錯，緊接著就用一罐高單價的「精華液」塗抹在小雯的眼睛周圍，一旁的女店員雖不諳英文，卻以「能讓皮膚緊緻、細嫩」等理由，不斷推波助瀾。

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半個小時後，女店員和外籍男子開始勸說小雯購買保養品，外籍男子聲稱，只要購買高單價商品，就贈送其他同價位商品，及2次免費高級護膚體驗，鼓吹小雯拿出信用卡刷卡。

正當小雯猶豫不決時，外籍男子除了不斷催促她拿出卡片，還在她背後用手「環抱」小雯的脖子，並輕聲地說，若她刷卡消費，可以「加碼」擁抱和親吻，讓小雯感到相當不自在。

為了脫身，小雯向外籍男子及女店員表示，她沒帶信用卡，只有具簽帳功能的金融卡。不料，女店員卻說可以拿金融卡「試刷」，小雯還未同意，就直接幫她刷了2萬元。這樣的行為激怒小雯，痛批店家是強迫推銷。

外籍男子眼看苗頭不對，只好緩頰說，若小雯事後拿信用卡來「換刷」，可用分期付款的方式消費，女店員則在一旁補充，只要拿信用卡來「刷退」，銀行便會匯回已經刷卡的2萬元。外籍男子還表示，推銷給小雯的商品實際價格為2萬8千元，他已幫小雯吸收尾款8千元。

推延退款 贈品過期

沒想到這些話術，都只是該公司慣用的銷售手法。2天後、4月4日，小雯依約回到該店，拿著信用卡要「刷退」，但之前向她推銷的女店員卻推託「在忙」，由另一名女經理接待。女經理對於退款一事，先是顧左右而言他，接著以幫小雯清除粉刺為由，推銷另一款原價5萬多元的商品，還告訴小雯因業績非常好，可以算2萬元的優待價。

剛才還說在忙的女店員，這時候也過來和女經理一搭一唱。她們告訴小雯，只要購買這組新商品，就可用優惠價格分24期付款，另外再加送2張免費護膚體驗券。在女店員和女經理半哄半騙之下，小雯又刷了2萬元。

更離譜的是，該店原本講好要刷退2萬元，卻一再拖延，忍無可忍的小雯決定上網搜尋該公司的資訊，結果發現許多網路負評，還有多起消費糾紛。

不只金錢損失，小雯用了該公司的保養品後，皮膚甚至出現過敏反應，仔細查看更發現，該公司送的贈品居然過期6年。另外，外籍男子一開始向她推銷、要價2萬8千元的產品，在國外知名網站上的銷售金額，換算成新台幣竟然不到8千元，該公司種種離譜的做法，讓她氣得決定找議員陳情。

多起申訴 屢傳不到

接受陳情的台北市議員耿葳告訴本刊，該公司用強迫推銷的手法販售商品，引發不少糾紛，目前台北市政府已接獲47件申訴案，但通知他們進行協調卻屢傳不到，如果加上自認倒楣的黑數，消費糾紛絕對破百件。

耿葳提醒，在路邊被推銷商品因而購買，屬於《消費者保護法》規範的「訪問交易」，這種消費方式有被特別保護，消費者在收到商品後7天之內，可退回商品或以書面通知廠商解除契約，不必說明任何退貨理由，也不需負擔任何費用。

對於小雯遭強迫推銷、延遲退款的部分，耿葳指出，警方日前已協助、陪同當事人，對未拆封的產品進行退款，至於遭外籍男子環抱脖子、言語騷擾等情形，耿葳也協助小雯向轄區大安警分局報案，警方受理後，已調閱監視器畫面，將深入了解、偵辦。

話術糾纏 行銷爭議

這些從事保養品銷售的外籍人士，大多數是持「專門性或技術性工作」或「履約人員 」2種許可證來台打工，但很多人並無相關專長，且大部分都鑽「短期打工」的漏洞，不需向主管機關報備，才會衍生諸多爭議事件。

為了釐清真相，本刊特別安排女同事「路過」遭小雯指控性騷擾的店家，該店目前仍有2名自稱股東的外籍男子攬客，他們在女同事手上塗抹乳液，藉機推銷高價保養品，外籍男子還表示，如果透過他購買價值4千多元的商品，可獲「買1送2」的優惠，接著還用各種話術糾纏，最後女同事藉口「朋友在催促」才得以脫身。

對於相關爭議行銷手法，行政院消保官黃國源指出，此類保養品消費糾紛層出不窮，民眾應該先了解自身的需求，勿輕易接受推銷人員的話術，即使真的想要體驗，也千萬不要馬上就簽訂契約，因為這些契約的總價多半偏高。

黃國源提醒，如遇消費爭議且與店家協調不成，可撥打1950消費者服務專線諮詢，或向各地方政府的消費者服務中心、行政院消費者保護會網站申訴，由消保官幫忙協調，並且維護消費者權益。

回應 本刊詢問號稱法國奢華美妝品牌的L'CORE PARIS Taiwan公司，有關遭顧客控訴外籍男子強迫推銷、性騷擾相關情事，一名女子詢問本刊來歷後僅說，客戶可能與外籍股東有誤會，對相關狀況不清楚。該名女子要本刊留下電話，強調會另外進行回覆，但至截稿前均未來電。

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