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貓咪太親人有壓力…領養2隻全退　她嘆：遇狀況怎不升級自己能力

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圖文／鏡週刊

2015年8月，在廣告圈打滾超過10年的譚柔，當時才新婚2個月。原本她想擔任個人中途（流浪動物找到家前的中繼站），但她發現若缺少曝光管道，動物根本送不出去，於是選擇和先生劉憲宗一起創業。

他們以買房的100萬元頭期款，在台北創立浪浪別哭，2年後，她又透過網路募資平台，以對杯、聯名T-Shirt等回饋品，募集3千人、集資430萬元開設台中店，預計今年第三季將前進高雄。

創業之路一切看似順利，但還是遇到不少令人洩氣難過的事。例如曾有一對看似飽讀詩書的夫妻檔帶著朋友，一起來店裡領養了2隻貓，最後卻因貓太親人退養。「一開始他們都講得很好聽，但每次退養都是芝麻蒜皮的小事。」譚柔有些無奈地說，他告訴我，因為其中一隻貓太親人、太黏人讓他有壓力，另外一隻貓曾抓到他，「他說他是廚師，手不能受傷，所以2隻貓都要退養。」

「（退養）對我們人的打擊比較大，你會覺得怎麼一個人可以在領養前後差這麼多？」譚柔苦笑說：「他們一開始話都說得很冠冕堂皇，可是遇到狀況時，他不是選擇去升級自己的能力，而是直接逃避、直接放棄。」

創業之路一切看似順利，但譚柔仍遇過不少因為小問題退養貓狗的飼主。

譚柔指出，店內每隻流浪動物送養前，她都會做條件上的初步篩選，例如說領養要25歲以上，有自己的房子、非在外租屋等。「我們也會去家訪，看看他家人的意願，因為如果家裡有一個人沒有做好心理準備，當你把牠帶回家，動物一搗蛋，家人可能就會變成反對者，但很多人其實錯估自己的能力跟包容力，這是我們事前審核不出來的。」

請繼續往下閱讀...

所幸目前浪浪別哭成功送養的400件貓狗中，只有不到20件退養。「你只能去想，成功的還是比失敗的多很多，遇到的好事還是很多，好的領養者還是比反差很大的人多。」譚柔說。

浪浪別哭以除了吸引想認養貓狗的消費者登門，其他像是家裡無法養狗，或已完成領養、帶狗回娘家的人，都是主要消費群。

譚柔指出，曾有1位男性領養人，從北部到台中店領養1隻3個月大的小貓，但小貓在送養前夕，卻不幸因感冒引起併發症，輾轉看了好幾位醫生最終仍然過世。「那個男生特別請假從桃園來台中把貓帶去火化，也把骨灰跟照片帶回家安放。對他來說，當他下定決心領養的那一刻起，他對那隻貓就已經不離不棄了。」


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關鍵字：鏡週刊,譚柔,劉憲宗,浪浪別哭,送養,中途,,退養

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