駭客賣人力銀行20萬筆個資　囂張公開12人姓名電話住址

▲有駭客在論壇上兜售20萬筆1111人力銀行求職者個資。（翻攝網頁）

圖文／鏡週刊

上月底才發生銓敘部59萬筆公務員個資遭國外論壇外洩風暴，現在又傳出有駭客在同個論壇上兜售20萬筆1111人力銀行求職者個資，若後續查證屬實，業者恐要負起損害賠償責任。

美國RAIDFORUMS網站（突襲論壇）是電腦駭客經常分享訊息的交流園地，這次有駭客宣稱擁有20萬筆1111人力銀行求職者個資，包含使用者ID、姓名、生日、手機號碼、Email、地址、學歷、工作公司名稱等等，該駭客還表示，除了台灣，還有澳門、香港、新加坡和中國等地的個資。

為了證明真實性，駭客還秀出12人的個資當作範本，內容是用繁體中文顯示，明確記載求職者的身分證字號、姓名、電話號碼、地址、畢業學校等資料。

根據《個資法》27條規定，「非公務機關保有個人資料檔案者，應採行適當之安全措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。」第29條也規定，「非公務機關違反本法規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。但能證明其無故意或過失者，不在此限。」若1111人力銀行個資外洩經查證屬實，恐要負起損害賠償責任。



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