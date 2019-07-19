網紅波特王輸了　藥師貼梅精分析文挨告獲勝

▲波特王為自家產品，曾親上火線拍數支影片抨擊「根本被針對」，不滿創業辛苦。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

臉書醫藥粉絲專頁《True Health健康說真話》，貼出一篇有關市售「梅精」的相關文章，質疑坊間有梅精產品浮報「有機酸」含量，並提供學理證據分析評論；不過卻被一家業者認定惡意指謫影射，有毀壞商譽之嫌，一狀告上法院，該醫藥網站還遭大批網友留言辱罵。歷經2年官司，最後該醫藥粉專獲刑事不起訴處分，民事二審判決也獲勝訴，該平台藥師不禁感嘆：「這是遲來的正義！」

由幾名藥師主持的《True Health健康說真話》醫藥臉書粉專，在2016年12月發表一篇《有機酸含量最高的梅精？又是騙術嗎？專業解析，文長快讀！ 》一文，內容指出坊間有梅精廠商標榜其產品可助消化，有機酸數值高，但不代表梅精品質，如果有機酸數值變化太大，還有作假的可能。

不過這樣的文章卻引發由知名網紅「波特王」代言的「橙姑娘梅精」不滿， 認為內容充滿對其產品的針對性，文章惡意毀壞商譽，分別提起刑事、民事告訴，更有大批擁戴該產品的網友，在該醫藥粉專留言辱罵，引發相當大的爭議。

官司經過高雄地檢署偵查，高等法院審理，該粉專分別獲得刑事不起訴，民事二審勝訴的結果。《True Health健康說真話》團隊的藥師陳澤鈞也在臉書指出，團隊明明是「說真話」，卻被廠商鋪天蓋地用司法、網路輿論追殺，雖然得到最終正義，但已心力交瘁。

陳澤鈞表示，粉絲專頁創辦的初衷，是想打造一個最具有公信力的醫藥專業網路媒體，不過歷經2年司法磨難，現在也開始認真思考團隊的未來走向，決定一定要堅持走下去，繼續做對的事。



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