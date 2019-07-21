嘉縣農特產拚外銷　前進香港採購金額百萬美金起跳

▲▼ 嘉義縣政府團隊香港宣傳農特產拓展外銷新商機。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府農業團隊由副縣長吳容輝領軍，日前前往香港半島酒店舉辦農特產推介會，邀請嘉義縣農會及台灣、香港當地企業、商會洽談合作事宜，會中推薦嘉義縣最優質的農特產給香港買家，雙方也分別在會中進行農產採購簽約及簽署合作備忘錄。此次前進香港的團隊包括嘉義縣農會、太保市農會、梅山鄉農會、民雄鄉農會、竹崎地區農會、中埔鄉農會、溪口鄉農會、阿里山鄉農會、粒粒恩食品股份有限公司及百仙行等10家農會與企業。

▲▼ 嘉義縣政府團隊由副縣長吳容輝領軍(圖右二)，前往香港宣傳農特產拓展外銷新商機。（圖／嘉義縣政府提供）



吳容輝指出，香港是台灣前5大農產品出口市場之一，嘉義縣擁有得天獨厚的地理環境，高品質的農產品在市場占有一席之地，縣府團隊赴港主要是拓展嘉義縣農特產市場通路，以及見證百仙行與成記欄有限公司簽訂農產採購合約，透過成記欄有限公司的銷售體系，每年將向百仙行購買珍珠芭樂、紅心芭樂、小玉西瓜、木瓜及柑橘等水果，訂單金額1年250萬美金。

▲▼ 嘉義縣當地農特產。

吳容輝表示，農漁業發展是嘉義縣主要的經濟命脈，面對農漁業生產技術的革新及推陳出新的多元通路，縣府將協助建立交流與採購平台，將嘉義縣農漁業推廣至全世界，讓嘉義縣優質農產品站上國際舞台。

另外，嘉義縣農會與3228有限公司也簽署合作備忘錄，雙方將朝每年採購超過100萬美金以上訂單努力，希望建立長期合作關係，共同為未來創造雙贏局面。推介會結束後，現場商機媒合洽談會，更由買家與廠商一對一交流，提供買家對廠商商品有更進一步的了解，並商談後續合作。