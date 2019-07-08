報名要快！10道澎湃宴席菜只要2000元　大溪美食饗宴活動登場

▲大溪區長陳嘉聰指出，2019年大溪區農特產特色料理美食饗宴活動，以大溪區特色農產品入菜。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

10道澎湃宴席菜，只要2000元，讓您全家享受在地特產美食，經營幸福好滋味！桃園大溪區公所配合「大溪大禧」系列活動，舉辦「2019年大溪區農特產特色料理美食饗宴活動」，推出大溪在地風味的10道特色料理，7月11日上午9點至下午5點，受理網路報名，每人每日限訂1桌，籲民眾報名要快。

▲10道澎湃宴席菜，只要2000元。（圖／區所提供）

大溪區長陳嘉聰指出，2019年大溪區農特產特色料理美食饗宴活動，7月20、21日中午，在大溪區新蘿莎會館(大溪區慈康路155巷15弄25號)舉辦，今年活動場地風景美、氣氛佳，菜色物超所值，以往開放報名後都被秒殺，有興趣的民眾要把握機會，一起來大溪享受道地農特產美食饗宴。

▲▼澎湃宴席菜。（圖／廖帝權提供）



此次農特產品特色料理美食饗宴，係以大溪區特色農產品入菜，例如在地良質米、豆干、在地漁產類、在地畜產類、設施蔬菜、韭菜、綠竹筍、桂竹筍等，由總舖師設計出10道能夠凸顯大溪在地風味的特色料理供民眾品嚐，另外現場也備有冷飲供民眾無限暢飲。

▲大溪區新蘿莎會館風景美。（圖／廖帝權提供）

活動報名時間自7月11日上午9點至下午5點截止，桌數有限（7月20、21日各70桌），額滿即不受理；報名方式一律採網路報名（網址：http://food.twnpo.com），報名時以「桌」為單位登記，每人每日限訂1桌，報名費用為每桌2,000元，需於2日內繳費至區公所公庫才算完成報名訂購程序；繳費方式可至區公所農經課繳交，也可至農會填寫匯款單並回傳匯款聯，匯款資料如下：銀行代號為7620010（桃園市大溪區農會），帳號為76201040094036，戶名：桃園市大溪區公所保管金專戶。

▲綠竹筍是大溪特產。（圖／廖帝權提供）



另外，配合2019大溪大禧活動，區公所也在大溪中正公園，推出一系列農產品推廣活動，及結合月眉、康莊及台七桃花源三個休區協會舉辦農事體驗DIY活動。2019年大溪區農特產特色料理美食饗宴10道菜色分別是： 1.和風綠筍蔬果盤、2.掛爐茶燻雞、3.極品佛跳牆、4.韭菜櫻花蝦油飯、5. 白灼老酒鮮蝦、6. 日式韭菜涼麵+韭菜海鮮捲、7.金沙綠竹筍、8.大溪豆干控肉、9. 泰式椒麻魚、10.芋香魚頭鍋、11.時令水果、12.飲品。