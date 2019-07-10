蔗埕冰樂園科技設備打造冰創基地　體驗糖廠糖冰文化

▲▼ 嘉義六腳蔗埕冰樂園打造冰創基地，激發學生創意。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

蔗埕冰樂園為連結蒜頭糖廠周邊產業，引進科技設備打造冰創基地，不僅結合糖廠糖冰文化創造獨特商品，10日更舉辦一日體驗，邀請對創業有興趣的學生體驗蒜頭糖廠的文化特色，並與南方創客基地一同進行自造者的交流，現場陳列3D列印機、數位刻字機等設備，讓參加的學生化身為製造者，體驗以「糖」「冰」為主題，巧妙運用3D列印製做吊飾品等回憶小物。

嘉義縣府為營造嘉義糖冰文化及產業教育體驗，結合嘉義特色物產與產業技術開發打造冰創基地，蔗埕冰樂園將在12、13日舉辦KU夏蔗埕玩很大，在蒜頭糖廠導入實境解謎遊戲，八月起更將開始舉辦工作坊，整合周邊資源、推動地方產業，依產業區分三大事業群冰品、冰感文創、冰旅行為核心延伸，藉由創建科技概念導入3D列印、雷射切割等相關技術，以提升商家產品創新與產值。

「冰創基地」期望將自造者的理念融入地方產業，以人人都是創作者的想法號召，促使嘉義地方發展、經營培植。另一方面，基地將穩固技術培植與創新培植，拓展產業商家合作，藉由蔗埕冰樂園串聯產業創新發展促進地方發展。冰創基地活動歡迎對學習、創業有興趣的民眾加入，報名網址如下:https://forms.gle/YumWPJbutMsRAbCk9