影／威天宮慶關公生　信眾扮「康熙」率在地「文武百官」祝壽

記者楊淑媛／桃園報導

關聖帝君聖誕即將到來，各地關公廟宇紛紛展開祝壽活動，桃園威天宮全國首創舉辦「康熙皇帝親臨關公聖壽大典」，20日於該宮舉行；由威天宮第三任任委員林朝景扮康熙，在威天宮男、女志工扮護衛、宮女簇擁下，親率在地「文武百官」來祝壽。威天宮並捐贈獎助學金給附近的中央警察大學，肯定警大培育優秀警界人材，致力治安維護重任。

▲威天宮慶關公生，信眾扮「康熙」率在地「文武百官」祝壽。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園威天宮供奉主神關聖帝君是全國最高的金面武財神。▼全國首創舉辦「康熙皇帝親臨關公聖壽大典」。（圖／記者楊淑媛攝）



扮康熙皇帝的第三任主任委員林朝景，是新北一家裝修公司總經理，為了勝任展現，多次到威天宮和男、女志工扮的護衛、宮女，認真排練。「康熙」於20日的祝壽大典中，以宣讀「聖旨」方式，向關聖帝君秉明「威天宮建在桃園，讓朕想到當年的桃園三結義，而朕很欣賞桃園市長鄭文燦對地方的建設，愛鄉愛民，眾人皆知…」。

▲桃園威天宮捐贈獎助學金給中央警察大學。（圖／威天宮提供）

威天宮創辦人、也是知名電視製人李鵬指出，該宮供奉主神為來自山西運城關公家廟分靈來台的「關聖帝君」，靈驗佑人，信眾多。由於運城關公家廟每年在關聖帝君聖誕日，皆會舉行隆重熱鬧的「康熙皇帝親臨關公聖壽大典」活動，因此，該宮也沿用山西運城關公家廟、為關聖帝君祝壽的儀式慶關公生，信眾都覺得相當特別。

▲桃園威天宮首任主委李總集、扮「康熙」信眾林朝景、主委蘇家明、創辦人李鵬（由右至左）。（圖／記者楊淑媛攝）

20日隨同「康熙」向威天宮關聖帝君祝壽的在地「文武百官」有：桃園市民政局局長湯蕙禛、威天宮主任委員蘇家明、威天宮護法會總會長戴水泉、威天宮首任主任委員李總集、威天宮第四任主任委員良機集團董事長張廣博、威天宮護法會桃園會長呂長安、威天宮榮譽董事馮輝龍、中央警察大學教務長蘇志強、桃園龜山大坑里里長游輝鐘、威天宮顧問吳水、威天宮顧問黃長敬、威天宮顧問黃榮福等人士。

▲桃園威天宮全國首創舉辦「康熙皇帝親臨關公聖壽大典」。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園威天宮座落於龜山區，占地2甲多，主殿供奉的關帝聖君聖像為青銅鑄造，高7.2公尺、重7噸，是目前全亞洲最高的室內關聖帝君聖像，也是目前全國最高的金面武財神。